İstanbul dev protestoya hazır: Sapkınlığa dur de, aileni koru!

Müslüman Türk toplumunu kültür ve ahlak emperyalizmi etkisi altına alarak eşcinsel sapkınlığı yaymaya çalışan küreselciler, son yıllarda çeşitli dizi, film, reklam vb. araçlarla gençleri hedef alarak aileyi yok etmeyi amaçlıyor. Batı tarafından fonlanan, Türkiye'de bazı siyasilerin de destekleyerek cesaretlendirdiği sapkınların, İstanbul'da ilk kez 30 kişi ile başlattıkları yürüyüşü bugün on binlere çıkarması durumun nasıl tehlikeli boyutlara ulaştığını gösterirken 18 Eylül'de yapılacak yürüyüş büyük bir umut ışığı oldu.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde Fatih Saraçhane Parkı'nda düzenlenecek olan ve her düşünceden, her yaştan vatandaşın katılım sağlayacağı 'Büyük Aile Buluşması' etkinliğinde, LGBT dayatmasına karşı yapılacak en kapsamlı yürüyüş olarak 'sapkınlığa geçit yok' denilecek.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, büyük yürüyüş öncesi Yeni Akit'e açıklamalarda bulunarak aile kavramına değer veren duyarlı vatandaşlara çağrı yaptı.

'LGBT lobisine hep birlikte dur diyeceğiz'

"150'ye yakın sivil toplum kuruluşu yapacağımız 'Büyük Aile Buluşması' eylemine destek veriyor. Burada ülkemizin birçok kesiminden farklı görüşlere sahip kişiler, 'aile kavramı' ortak noktasında buluşarak eylemimize destek verecek." diyen Başkan Mican, "Aileyi ve nesli tehdit eden küresel emperyalist LGBT lobisi çalışmaları ile ülkemiz semalarına adeta karabasan gibi çöktü. Biz bu eylemde, hem neslimizi cinsiyetsizleştirmek hem zuhrevi hastalıklara müptela kılmak hem de üremeyi durdurmayı amaçlayan LGBT lobisine hep birlikte 'dur' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'Tehditlere boyun eğmeyeceğiz'

Eşcinsel sapkınların yürüyüş ve benzeri etkinlikleri için özellikle İstanbul'u seçtiklerini belirten Kürşat Mican, "Her sene farklı bir yerde yürüyorlar ama burada Fatih'in emaneti İstanbul'da, Türkiye'nin göbeğinde bu propogandayı yaparak milletin sinir uçları ile oynuyorlar." dedi.

LGBT'lilerin şehitler diyarı Çanakkale'deki yürüyüşüne engel olduktan sonra birçok tehdit aldıklarını belirten Başkan Mican, "Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Çünkü biz değerlerimiz için yaşıyoruz. Ailemiz, mukeddastımız, vatanımız, dinimiz için mücadele ediyoruz. Allah'ın izni ile onların tehditlerine boyun eğmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kürşat Mican sözlerini şöyle tamamladı:

LGBT üzerine yapmış olduğumuz her çalışma ile alakalı dosya hazırlayıp Birleşmiş Milletler'e gönderiyorlar. Sadece bizim değil, Türkiye'de LGBT akımına karşı kim bir çalışma içindeyse onu dosya halinde BM'ye gönderiyorlar.

'Siyasiler bu tehdidi görmek zorunda'

150 bin vatandaşımızdan LGBT sapkınlığına karşı imza topladık. LGBT lobisinin ülkemize yönelik tehditlerine ilişkin geniş kapsamlı bir rapor hazırladık. Yarınki buluşmamızdan sonra bu raporu TBMM'ye götüreceğiz. Siyasi liderleri bir bir ziyaret edeceğiz. Milleti bölüp, parçalayıp, yok edecek sinsi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Bu sebeple siyasi otoritelerin önüne hazırladığımız dosyayı koyup, bu tehlikeyi anlatacağız. İçinde bulunduğumuz bu tehdidi siyasiler de görmek zorunda.

Röportaj: Taha Emre ÖZDEMİR