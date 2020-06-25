İstanbul depremiyle ilgili kritik uyarı: Bir ilçede hareketlilik var

Van’ın Özalp ilçesinde yaşanan son depremin ardından A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, olası büyük İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Bektaş, 1999 yılında yaşanan İzmit merkezli büyük depremi hatırlatarak son 20 yıldır yapılan çalışmalara göre İstanbul'da şu anda Adalar fay hattında bir hareketlilik olduğunu ve bu hareketliliğinde 6 ila 7 büyüklüğünde bir deprem oluşturabileceğini söyledi.

Bektaş, "İstanbul'da 1999 yılında yaşanan İzmit depreminden sonra 7'den büyük bir deprem bekleniyordu. Ancak 21 yıl içerisinde yoğun araştırmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda 7'den daha küçük depremlerinde olma olasılığı ortaya çıkmıştır. 1999'da Marmara fayının davranışını bilmiyordu. 1776'dan bu yana bu bölgede 7'den büyük deprem olmamıştır. Fayların davranışı zaman içerisinde değişir. 1776 depreminden sonra 1894-1912 ve 1999 büyük depremleri yaşandı. Bu büyük depremler fayın davranışını değiştirebilir. Bu bilgileri son 20 yıl içerisinde öğrendik. Kuzey Marmara Fayı enerji biriktirmiyor. Bazı bölgelerde fay kilitlenip deprem enerjisi üretiyor, bazı bölgelerde ise üretmiyor. Burada enerji oluşturan bölgeler kaç büyüklüğünde deprem oluşturabilir? İstanbul'un güneyinde 10 km derinliğe kadar hareketli bir fay var. Bu fay hattı 1999 yılındaki İzmit depremi gibi büyük bir deprem oluşturamaz. Dolayısıyla İstanbul Adalar da olacak olabilen olası deprem 6 ila 7 büyüklüğü arasında olacaktır." İfadelerini kullandı.

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