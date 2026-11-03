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Aktüel İstanbul dahil 4 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına ne zaman başlıyor?
Aktüel

İstanbul dahil 4 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
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İstanbul dahil 4 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına ne zaman başlıyor?

Meteoroloji, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yayımladı: 4 Kasım'da kuvvetli sağanak ve saatte 50-75 km hızla fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'i kapsayan geniş bir alan için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın 4 Kasım Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor; uyarının başında Tekirdağ yer alırken İstanbul, Yalova ve Sakarya da kapsamda bulunuyor.

Rüzgârın Marmara Bölgesi'nde Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, 6 ila 8 kuvvetinde ve saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 5 Kasım Perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Hava şartlarının bölge genelinde kısa sürede sertleşeceği tahmin ediliyor. Ani ve kuvvetli yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği, şehir merkezlerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşabileceği, altyapının yetersiz kaldığı noktalarda ise su baskını ve sel riskinin artabileceği belirtiliyor.

Kıyıda deniz ulaşımı aksayabilir

Başta Tekirdağ ve İstanbul'un kıyı kesimleri olmak üzere deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, küçük teknelerin fırtınadan olumsuz etkilenebileceği değerlendiriliyor. Denizcilere fırtına süresince tedbirli olmaları, küçük tekne sahiplerine ise gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.

Kuvvetli yağış ve fırtınayla birlikte yıldırım, ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi.

Yetkililer, dere yatakları ile su taşkını riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Motorlu kuryelerin, motosiklet sürücülerinin ve trafikte seyreden vatandaşların kuvvetli rüzgâr nedeniyle daha dikkatli hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça riskli hava koşullarında dışarı çıkmamaları tavsiye edilirken, hava şartlarının etkili olacağı saatlerde resmi kurumların duyurularının takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

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