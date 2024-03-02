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Gündem İstanbul dahil 30 il için son dakika uyarısı: Kuvvetli geliyor
Gündem

İstanbul dahil 30 il için son dakika uyarısı: Kuvvetli geliyor

Yeniakit Publisher
2024-03-02 07:07:00 -
İstanbul dahil 30 il için son dakika uyarısı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji 1 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Sis ve pusun etkili olduğu İstanbul dahil 30 ilde yarından itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

CUMARTESİ ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul dahil olmak üzere 30 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

BUGÜN BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.
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