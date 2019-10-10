İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından harekat açıklaması! Bunları yapanlar hakkında soruşturma başlatılacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada suç oluşturan paylaşımları yapan kişi veya kişilere yasal işlem başlatılacağını duyurdu.10 Ekim 2019 Perşembe 13:52
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirmekte olduğu 'Barış Pınarı Harekatı' üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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