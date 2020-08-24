  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.
Aktüel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:00:25 -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından tarihi bir uyarıda bulundu.
Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu
Dünya

Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin koronavirüse yönelik tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.
'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!
Gündem

'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!

Ukrayna'da Anavatan Partisi liderliğini yapan eski başbakan Yulia Timoşenko'nun koronavirüse yakalandı.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı