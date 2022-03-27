İstanbul için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul çöl tozu olayı ne zaman yaşanacak?

İstanbul çöl tozu ne zaman olacak? İstanbul 28 Mart hava durumu

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medyadan İstanbul için uyarıda bulundu. Ökten, "İstanbul'da hafta sonu camları silebilirsiniz. Yarın hafif bir yağış geçişi var. Bundan sonra çöl tozları da etkili olmaya başlayacağı için Allah ev hanımlarının yardımcısı olsun" dedi.

Ökten, "Dikkat! Mart ayının son günü yoğun çöl tozu etkili olacak. Özellikle Ülkenin batısında gökyüzü kahverengi olacak. Astım hastaları tedbirli olmalı. İstanbul için Kırmızı seviye çöl tozu riski var" diye konuştu.

Toz taşınımı nedir? Çöl tozu ne oluyor?

Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika'da Sahra çölü, Asya'da Gobi ve Taklamakan çölleri, Arabistan Yarımadası çölleri, Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir.

Çöllerde göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir. Bu durum toz taşınımı olarak tarif edilir. Toz taşınımı, etkisini toz fırtınalarıyla daha uzak alanlara taşıyabilir.