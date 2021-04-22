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Ekonomi İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı 2021
Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere personel alımı ilanı yayınladı. İBB iş ilanı kariyer İBB İstanbul sitesi üzerinden yayınlanmakta. İBB kariyer iş ilanına başvuru yapacaklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı 2021 başvuru tarihleri ile İBB alımı şartları merak e diliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 16:58:00 -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kedi bünyesi ile İBB iştirakleri firmalarda görevendirilmek üzere personel alımı yapmakta. İBB iş ilanları kariyer İBB İstanbul iş ilanları sitesi üzerinden yayınlanmakta.

Yazılım uygulama uzmanı iş başvurusu

Üniversitelerin tercihen Bilgisayar Mühendisliği bölümlerden mezun,

NET Framework ile en az 5 yıl kod geliştirmiş,

Web uygulamalarında bilgi ve deneyim sahibi,

HTML, CSS ve Javascript konularına hakim,

Tercihen JavaScript kütüphanelerine hakim,

Restful API lar ile deneyimi olan,

Oracle, PostgreSQL, MSSQL Server gibi ilişkisel veri tabanlarında tasarım ve geliştirme tecrübesine sahip,

Yazılım versiyon kontrol sistemlerini kullanabilen (Git, Svn vb. ),

İyi seviyede İngilizce bilen,

Takım çalışmasına yatkın,

Öğrenmeye açık, araştırmacı, çözüm ve sonuç odaklı, analitik düşünme yetkinliği güçlü,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan.

İş Tanımı

Şirket ihtiyaçları doğrultusunda web projelerinde yazılım geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi.

Elektrik teknikeri-Teknisyeni alımı

Nitelikler

Meslek liselerinin veya Meslek Yüksek Okullarının Elektrik, Elektrik - Elektronik, Elektronik Pano Operatörlüğü vb. bölümlerinden mezun,

Hastane, AVM, Fabrika, İnşaat, Aydınlatma ve Enerji Tesisleri gibi tesislerde en az 1 yıl bakım, onarım, arıza tecrübesi olan,

Jeneratör, kumanda panoları, alçak gerilim, motor, elektrik tesisatı, aydınlatma tesisatı, montaj hakkında deneyimi olan,

Tercihen SCADA ve otomasyon sistemlerini bilen,

Şema okuyabilen,

Alanında mesleki yeterlilik belgesi sahibi (EKAT, Elektrik Pano Ustalığı, Tesisat, vb.)

Vardiyalı çalışabilecek,

En az B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen,

Tercihen SRC ve Psikoteknik belgeleri bulunan,

Askerlikle ilişiği bulunmayan veya en az 2 yıl tecilli

İş Tanımı

Görev yapacağı tesis veya bölgedeki arıza, bakım ve onarım gibi işlemleri gerçekleştirmek. İBB iş ilanları için tıklayın

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