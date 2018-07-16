İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye alımı 2018

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye itfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımının yapılacığı duyruldu.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. ilan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

b. Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilo-gramdan fazla fark olmaması,

c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurma-mış olmaları (2/7/1988 ve daha sonraki tarih-lerde doğanlar),

ç. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

d. Sınav açılan kadrolardan öğrenim durumu iti-bariyle ortaöğretim ve önlisans seviyesinde başvuru yapan adayların, 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de ya-yımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75 inci maddesinde belirtilen (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

e. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluş-larından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İBB İFTAİYE ERİ BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elek-tronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞ-VURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleye-cektir.

– Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onay-lanmak üzere fotokopisi (1 adet)

– Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumumuz-ca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

– 2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

– Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

– Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formu-na yapıştırılacak) (2 adet)

İBB İTFAİYE ERİ BAŞVURU YERİ

Adaylar başvurularını http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.