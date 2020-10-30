İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları son dakika açıklandı mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binlerce üniversiteli öğrenciye genç üniversiteli eğitim bursu veriyor. İBB üniversite burs başvuruları 14 Eylül’de başlamıştı. 30 Ekim’e kadar İBB burs başvurusunu tamamlayan öğrenciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna cevap İBB beyaz masadan geldi. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuçlarının açıklanacağı tarih.
Üniversitede okuyan 30 bin öğrenciye İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs veriyor. İBB genç üniversiteli eğitim yardımı adı altında başlattığı İBB burs başvurularının sona ermesinden sonra İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edimeye başlandı. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2020 yılı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu ne kadar?
İBB eğitim bursu Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Beyaz Masa'dan son dakika burs açıklaması geldi. İBB beyaz masadan yapılan açıklamaya göre eksik evrakların tamalanması için İBB başvurularının 1 Kasım’a kadar yapılabileceği açıklandı. Bu açıklamaya göre İBB üniversite bus sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması beklenecek yorumlarına neden oldu. İBB burs sonuçları için tıklayın
İBB burs başvuru şartları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olmasıGelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar.