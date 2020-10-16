İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) genç üniversiteli eğitim yardımı çerçevesinde 30 bin öğrenciye gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç olan öğrencilere burs verecek.

İBB burs başvurusu ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci bursu başvuruları 15 Eylül’de başladı. İBB burs başvurusunda son tarih 30 Ekim 2020.

İBB bursu ne kadar?

İBB ne kadar burs parası veriyor? İBB bursu ne kadar? İBB bursu yıllık öğrenci başı 3 bin 300 TL’dir. Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL ve Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmekte.

İBB burs başvurusu nereden yapılacak?

İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvurusunda bulunacak öğrenceler, İBB genç üniversiteler sayfası üzerinden burs başvurusunda bulunacaklar. İBB burs başvurusunda buluncak öğrenciler TC kimlik nosu, adı, soyadı ile anne veya baba TC kimlik numarası yardımı ile İBB burs başvuru girişi yapmakta. İBB burs başvurusu için tıklayın.

İBB burs başvuru şartları neler?

İBB bursuna başvuru bulunacaklarda aranan özellikler şunlar: TC vatandaşı olmak, burs başvurusu yapacak öğrencinin kendisi, veya ailesinin anne-baba vefat durumunda bir yakınının İstanbul’da ikamet etmesi gerekmektedir. İBB bursuna başvuru yapmak için bir diğer şart ise önlisans veya lisans öğrencisi olmak ve devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerde burslu okuyor olmak.

İBB bursuna kimler başvuramaz?

İBB bursu kimlere verilmez? Açıköğretim okuyan öğrenciler İBB bursuna başvurur mu? Açık öğretimde okuyan öğrenciler İBB bursuna başvuramalar. Uzaktan eğitim gören öğrcniler ile ücretli değişim programında bulunanlar da İBB bursuna başvuru yapamaz.

İBB bursu için istenen belgeler neler?

İBB bursuna başvuruda bulunacak öğrencilerden bazı belgeler istenmektedir. Bunlar nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, öğrenci kimlik belgesi, Ailenin aylık maaş bodrumu, İstanbul Kartı fotokopisi,

İBB burs başvurusu için tıklayınız.