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İstanbul büyükşehir belediye meclis üyeleri 2019 | AK Parti CHP MHP İYİ Parti HDP İBB meclis üyeleri

31 Mart 2019 yerel seçimlere giren partiler belediye başkan adayları listesini 19 Şubat 2019 Salı saat 17:00 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Siyasi partilerin belediye başkan adayları ile belediye meclis üyeleri listeleri de YSK’ya teslim edildi. İstanbul’da AK Parti ve CHP’nin belediye meclis üyeleri belli olurken, vatandaşlar ise AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP, Saadet Partisi belediye meclis üyelerinin isimlerini merak ediyor. Peki İstanbul büyükşehir belediye meclis üyeleri açıklandı mı?

19 Şubat 2019 Salı 19:37
İstanbul büyükşehir belediye meclis üyeleri 2019 | AK Parti CHP MHP İYİ Parti HDP İBB meclis üyeleri

31 Mart 2019 yerel seçimlere giren partiler belediye başkan adayları listesini 19 Şubat 2019 Salı saat 17:00 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Siyasi partilerin belediye başkan adayları ile belediye meclis üyeleri listeleri de YSK’ya teslim edildi. İstanbul’da AK Parti ve CHP’nin belediye meclis üyeleri belli olurken, vatandaşlar ise AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP, Saadet Partisi belediye meclis üyelerinin isimlerini merak ediyor. Peki İstanbul büyükşehir belediye meclis üyeleri açıklandı mı?

YSK seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini, 19 Şubat Salı en geç saat 17.00’ye kadar ilçe seçim kurullarına teslim etti. Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini, yine 19 Şubat’ta saat 17.00’ye kadar il seçim kurullarına vermesi gerekiyordu. Partiler aday listelerini YSK’ya teslim etti.

YSK kesin listeleri 3 Mart’ta açıklayacak

Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişiler de adaylık için başvurularını aynı saate kadar yapacak. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca 22 Şubat’ta ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin aday listeleri, 3 Mart’ta ilan edilecek. İstanbul’da AK Parti ve CHP’nin belediye meclis üyeleri belli olurken, vatandaşlar ise AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP, Saadet Partisi belediye meclis üyelerinin isimlerini merak ediyor. İstanbul büyükşehir belediye meclis üyeleri listesi henüz açıklanmadı.

AK Parti Avcılar belediye meclis üyeleri 2019

AK Parti Büyükçekmece belediyesi meclis üyeleri 2019

Beylikdüzü belediyesi AK Parti meclis üyeleri 2019

Kartal belediyesi AK Parti meclis üyeleri 2019

AK Parti Esenyurt belediyesi meclis üyesi adayları 2019

CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri 2019

CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri 2019

CHP Ümraniye belediye meclis üyeleri 2019

CHP Beyoğlu belediye meclis üyeleri 2019 listesi

Beykoz belediyesi CHP meclis üyeleri 2019

CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri 2019 seçimleri

CHP Kartal belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:37
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  2. AK Parti İstanbul büyükşehir belediyesi meclis üyeleri 2019
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