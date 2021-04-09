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Ekonomi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2.977,38 m² arsasını ihale ile satacak
Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2.977,38 m² arsasını ihale ile satacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendine ait bulunan Pendik’teki ticari imarlı 2.977 m2’lik arsasını ihale ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 13:38:00 -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2.977,38 m² arsasını ihale ile satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale 28 Nisan 2021 günü saat: 10:00’da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul’da yapılacak. İhaleye 27 Nisan 2021 Saat:16:00’ya kadar teklif verilebilecek.

19.352.970.-TL değer biçilen taşınmazın ihale şartnamesi Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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