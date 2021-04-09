İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2.977,38 m² arsasını ihale ile satacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendine ait bulunan Pendik’teki ticari imarlı 2.977 m2’lik arsasını ihale ile satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale 28 Nisan 2021 günü saat: 10:00’da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul’da yapılacak. İhaleye 27 Nisan 2021 Saat:16:00’ya kadar teklif verilebilecek.
19.352.970.-TL değer biçilen taşınmazın ihale şartnamesi Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
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