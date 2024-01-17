İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’u sporda bir marka haline getireceğiz

Fenerbahçe’nin sadece bir futbol takımından ibaret olmadığının altını çizen Kurum, “Bugün birçok branşta muazzam bir birikime sahip çok büyük bir kulüp. Bu manada, sporun her alanında ülkemizi, milletimizi gururlandırmıştır.” ifadelerini kullandı. Takımların güçlendirilmesi için tüm gayreti göstereceklerini belirten Kurum, “Nasıl ki Bakanlığımız döneminde bu ülkenin dört bir yanına UEFA standartlarında 19 stat inşa ettiysek; bundan sonra da Türk sporunun marka değerini artırmak, takımlarımızı güçlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.” dedi. İstanbul’u sporda bir marka haline getirmek ve Spor Turizmi’nin merkezlerinden biri yapmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Kurum, “Sağlıklı ve dinamik gençler yetiştirebilmek için şehri baştan aşağı yeniden değerlendireceğiz. Her mahallede spor tesislerimiz ve parklarımız olacak, yürüyüş ve koşu alanlarımız olacak. Bu mekanlar sayesinde; kulüplerimizle birlikte yeni sporcular yetiştireceğiz. Çocuklarımızın takımlarımızda daha fazla yer alacağı bir ortamı mutlaka sağlayacağız.” ifadelerini kullandı. Basın toplantısı sırasında konuşan Ali Koç, “Konuştuğumuz konulardan biri, depremdi. Bu acının 21 gün sonra birinci yıl dönümü. Ne yapabiliriz dedik? 5 Şubat'ta ülke çapında tanınan futbolcularla bir turnuva düzenleyebiliriz. Başarılı olursa geleneksel bir etkinlik haline dönüşebilir.” ifadelerini kullandı. Kurum ise, “Biz elimizi deprem bölgesinden hiç çekmeyeceğiz dedik. Bu kardeşliğimizi 11 ilimiz ayağa kalkana kadar da sürdüreceğiz. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. 11 ilimize onları unutmadığımızı İstanbul olarak hatırlatacağız. İstanbulluların gönlü çok büyük, kalbi çok büyük. İstanbul tüm Türkiye'nin lokomotif şehri. Bu manada da böylesi organizasyonlar bizim için çok değerli, çok kıymetli” dedi. Ali Koç Süper Kupa müsabakalarının deprem bölgesinde yapılmasını talep ederken Murat Kurum ise “Takipçisi ve destekçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ziyarette bulundu. Kurum’u Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Selma Altay Rodopman ve Ahmet Ketenci karşıladı.

Fenerbahçe’nin birçok branştaki başarısına dikkat çeken Kurum, “Ülkemizin, Türk sporunun en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü’müzdeyiz. Öncelikle ifade etmek isterim ki;

Fenerbahçe, 100 yılı aşkın köklü bir tarihe, köklü maziye sahip bir takım. Tarihinde hep başarılarla anılmış, her zaman milyonlarca taraftarının gönlünü fethetmiştir. Tabi Fenerbahçe sadece bir takımdan ibaret değil. Bugün birçok branşta muazzam bir birikime sahip çok büyük bir kulüp. Bu manada, sporun her alanında ülkemizi, milletimizi gururlandırmıştır.” dedi.

“Takımlarımızı güçlendirmek için tüm gayreti göstereceğiz”

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Türk sporunun marka değerini artırmak için çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Kurum, “Birçok spor kulübünün kuruluşuna öncülük etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.” sözünden hareketle; biz de sporumuz için çok çalışıyoruz. Bizler de bu emanete sahip çıkmak için her zaman Türk sporunun, Türk futbolunun yanında olduk. Spora ve sporcuya her türlü desteği verdik. Nasıl ki Bakanlığımız döneminde bu ülkenin dört bir yanına UEFA standartlarında 19 stat inşa ettiysek; bundan sonra da Türk sporunun marka değerini artırmak, takımlarımızı güçlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.” dedi.

“İstanbul’u sporda bir marka haline getireceğiz”

İstanbul’u sporda marka şehir haline getirmek için yola çıktıklarını belirterek, “Göreve geldiğimizde de takımlarımızla, kulüplerimizle çok daha güzel projeler yaparak; İstanbul’u sporda marka bir şehir haline getireceğiz. Bunu da takımlarımızla, kulüplerimizle, hep birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizi Spor Turizmi’nin merkezlerinden biri yapacağız”

İstanbul’u yeni statlar, şehrin her yanına yayılan spor tesisleriyle donatacaklarını ifade eden Kurum, “Bu yolla İstanbul’umuz hem; Avrupa’nın ve dünyanın en güzel spor turnuvası şehirlerinden biri olacak; hem de bir olimpiyat şehri olma hedefimize ulaşacak. Bu büyük organizasyonları İstanbul’a getirerek de; şehrimizi, Spor Turizmi’nin merkez şehirlerinden biri yapacağız.” dedi.

Çocukların futbol takımlarında daha fazla yer alması için çalışacaklarını belirten Murat Kurum, “Sağlıklı ve dinamik gençler yetiştirebilmek için şehri baştan aşağı yeniden değerlendireceğiz. Her mahallede spor tesislerimiz ve parklarımız olacak, yürüyüş ve koşu alanlarımız olacak. Bu mekanlar sayesinde; kulüplerimizle birlikte yeni sporcular yetiştireceğiz. Çocuklarımızın takımlarımızda daha fazla yer alacağı bir ortamı mutlaka sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz yeni Lefterler Rıdvanlar doğsun yeni Arda Gülerler yetişsin”

Sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunun altını çizen Kurum, “Hedefimiz belli. Biz istiyoruz ki; Yeni Lefterler, Rıdvanlar doğsun. Yeni Arda Gülerler yetişsin. Ben, bu gençlerimizin sayısı arttıkça; sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunun İstanbul’un her yerinde daha güçlü yaşanacağına inanıyorum. Ben bu duygularla bugünkü ziyaretimizde gösterdiği misafirperverlik nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Ali Koç’a, değerli yönetim kurulu üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Seçim sürecinde Murat Kurum’a başarılar dileyen Ali Koç, “Güzel bir süreç olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın bakanımıza başarılar diliyoruz. Allah yolunu açık etsin. Konuştuğumuz konulardan biri, en üzücü olay depremdi. Büyük nüfusları etkiledi. En olumlu sonuç bu milletin nasıl bir dayanışma ruhu içinde olduğunu gördük. Bu acının 21 gün sonra birinci yıl dönümü. Ne yapabiliriz dedik? 5 Şubat'ta ülke çapında tanınan futbolcularla bir turnuva düzenleyebiliriz. Başarılı olursa geleneksel bir etkinlik haline dönüşebilir.” ifadelerini kullandı.

Böyle bir organizasyona öncülük edeceği için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a teşekkür eden Kurum, “Biz elimizi deprem bölgesinden hiç çekmeyeceğiz dedik. Bu kardeşliğimizi 11 ilimiz ayağa kalkana kadar da sürdüreceğiz. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Hem Kulüpler Birliği hem de Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak böylesi bir organizasyona öncülük edecek. 11 ilimize onları unutmadığımızı İstanbul olarak hatırlatacağız. İstanbulluların gönlü çok büyük, kalbi çok büyük. İstanbul tüm Türkiye'nin lokomotif şehri. Bu manada da böylesi organizasyonlar bizim için çok değerli, çok kıymetli” dedi.

Ali Koç Süper Kupa müsabakalarının deprem bölgesinde yapılmasını talep ederken Murat Kurum ise “Takipçisi ve destekçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un sporun merkezi olacağını bir kez daha vurgulayan Kurum, “Her yıl 'İstanbul Cup' turnuvası düzenleyeceğiz. İstanbul kulüplerimiz burada sezona hazırlık maçları yapacak.” dedi.

2023/2024 sezonu ve Cumhuriyetimizin 100. yılına özel tasarlanan Fenerbahçe formaları Kulüp Başkanı Ali Koç tarafından Murat Kurum'a hediye edildi.