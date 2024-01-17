İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’u bir spor şehri yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Kurum’u Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Spor Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleri Burak Aslan, Yalçın Ayaydın ve beraberindeki heyet karşıladı.

Başkan Hasan Arat’a misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Kurum, “Beşiktaş denilince aklımıza hiç şüphesiz 100 yılı aşkın köklü bir mazi gelir. Büyük Beşiktaş taraftarının; siyah-beyaz aşkı ve tutkusu gelir. Beşiktaş’ımız, ülkemizde spor alanında, özellikle futbolda ülkemizi, milletimizi daima onurlandırmıştır. Bizler de Beşiktaş’ımız gibi ülkemizin bir marka değeri olan spor kulüplerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde TOKİ Başkanlığı ile birlikte ülkenin dört bir yanında UEFA standartlarında statlar inşa ettiğinin altını çizen Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Futbol takımlarımızın gücüne güç katmanın derdinde olacağız”

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“Beşiktaş’ımızın ve tüm kulüplerimizin hep yanında durmuş, destek olmuş; hep bir telefon kadar yakın olmuş biriyim. Camialarımızın mali yüklerini azaltmak için, sporcu yetiştirmelerine destek olmak için, hep elimizi taşın altına koyduk.”

“Beşiktaş hep, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim” sözünü şiar edinmiştir. Biz de aynı duygularla; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da futbol takımlarımızın uluslararası marka değerini artırmanın, takımlarımızın gücüne güç katmanın derdinde olacağız. Göreve geldiğimizde de gereken her türlü destekle futbolumuzun, sporun yanında olacağız.”

“İstanbul’u bir spor şehri yapacağız”

İstanbul’u yeni statlar, şehrin her yanına yayılan tesisleri ve spor alanlarıyla donatarak hem Avrupa’nın hem de dünyanın en güzel spor turnuvası merkezlerinden biri haline getireceklerini belirten Kurum, “İstanbul’umuz birçok medeniyeti birleştiren, kültürü yaşatan bir şehir. İstanbul’umuzu bu özellikleriyle beraber; hep birlikte el ele verip bir spor şehri yapacağız. Büyük organizasyonları İstanbul’a getirerek de; şehrimizi, Spor Turizmi’nin merkez şehirlerinden biri yapacağız. Sağlıklı ve dinamik gençler yetiştirebilmek için şehri baştan aşağı yeniden değerlendireceğiz. Her mahallede spor tesislerimiz ve parklarımız olacak, yürüyüş ve koşu alanlarımız olacak. Bu mekânlar sayesinde; kulüplerimizle birlikte yeni sporcular yetiştireceğiz. Çocuklarımızın takımlarımızda daha fazla yer alacağı bir ortamı mutlaka sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz yeni Metin-Ali-Feyyazlar doğsun, yeni Sergen Yalçınlar yetişsin”

“Hedefimiz belli. Biz istiyoruz ki; Yeni Metin-Ali-Feyyazlar doğsun. Yeni Sergen Yalçın’lar yetişsin.” diyen Kurum, “Ben, bu gençlerimizin sayısı arttıkça; sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunun İstanbul’un her yerinde daha güçlü yaşanacağına inanıyorum. Bu temennilerle; gösterdiği misafirperverlik nedeniyle Beşiktaş Spor Kulübü Başkanımız Hasan Arat’a, değerli yönetim kurulu üyelerimize bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Kurum'a Cumhuriyetimizin 100'ncü, Beşiktaş Spor Kulübü'nün ise 120'nci yılı sebebiyle tasarlanan ve Kurum'un ismine özel 34 numaralı 2023/2024 sezonu formaları hediye edildi.

“İstanbul’u olimpiyat şehri yapacağız”

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, İstanbul’un olimpiyat şehri olması için adımlar atacaklarını, tesislerin sayısını arttıracaklarını belirtti. Kurum, “Tesisleşeceğiz. İstiyoruz ki burada Avrupa şampiyonaları, olimpiyat oyunları, büyük spor organizasyonları yapılsın. Aynı zamanda bu tesisler spor turizmine de destek sağlamış olacak. Spora gelen turist diğer turistlere oranla 34 kat daha fazla harcama yapıyor. Bu da doğrudan İstanbul'un üretimine, ticaretine, istihdamına katkı sunacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Spor kulüplerini canlandıracak anlayışı İstanbul’a yansıtacağız”

İstanbul’da 3 büyük kulüp dışında diğer spor kulüpleri için de yatırımlar yapacaklarını belirten Kurum, “Biz spor kulüplerimizle iç içe olacağız, tüm kulüplerimiz bizim kardeşimiz. Bu manada çözüm ortağımız 3 büyük kulübümüz olacak ama İstanbul'da 3 büyük kulübümüzün dışında Trabzonspor’umuz Kasımpaşa’mız, Başakşehir’imiz, Pendikspor’umuz, yine İstanbul’un Sarıyer ve Zeytinburnu gibi kulüplerini de canlandıracak anlayışı İstanbul’a yansıtacağız.” dedi.

“Trafik sorununun çözümü için acil eylem planları çerçevesinde adımlar atacağız”

İstanbul’da oynan futbol maçları sırasında yaşanan trafik sorununun çözümü için acil eylem planı çerçevesinde adımlar atılacağını belirten Kurum, “Tabi ki trafik çilesi sadece taraftarımızın değil tüm İstanbulluların yaşamış olduğu bir durum. Trafik sorununun çözümüne ilişkin gerekli adımları hızlı bir şekilde acil eylem planları çerçevesinde atacağız. Beşiktaş taraftarı, maça gelen tüm kardeşlerimiz güven içerisinde huzur içerisinde ve zamanında maça yetişebilecekler. Yani gelip burada saatlerce beklemek zorunda kalmayacaklar. Buna ilişkin de projelerimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte detaylı bir şekilde açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum bugün, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini de ziyaret edecek.