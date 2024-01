İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’u bir spor şehri yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde TOKİ Başkanlığı ile birlikte ülkenin dört bir yanında UEFA standartlarında statlar inşa ettiğinin altını çizen Kurum, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da futbol takımlarımızın uluslararası marka değerini artırmanın, takımlarımızın gücüne güç katmanın derdinde olacağız. Göreve geldiğimizde de gereken her türlü destekle futbolumuzun, sporun yanında olacağız.” dedi. Yeni statlar, şehrin her yanına yayılan tesisler ve spor alanlarıyla İstanbul’u bir spor şehri haline getireceklerini belirten Kurum, “Hedefimiz belli. Biz istiyoruz ki; yeni Metin-Ali-Feyyazlar doğsun. Yeni Sergen Yalçın’lar yetişsin. Ben, bu gençlerimizin sayısı arttıkça; sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunun İstanbul’un her yerinde daha güçlü yaşanacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.