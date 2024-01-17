İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Galatasaray hepimizi yeniden gururlandıracak

Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu üyesi Eray Yazgan tarafından karşılandı. Galatasaray’ın UEFA ve Süper Kupa ile göğsümüzü kabarttığını belirten Murat Kurum, ‘’İnanıyorum ki Galatasarayımız 119 yaşına kadar olan birikimi nice yıllara taşıyacak ve hepimizi gururlandıracak.’’ dedi. Spor kulüplerini her zaman desteklediğini söyleyen ve İstanbul’u spor şehri yapmayı amaçladıklarını dile getiren Kurum, ‘’İstanbulumuz, kazandıracağımız yeni tesislerle hem Avrupa’nın ve Dünyanın en güzel spor turnuvası şehirlerinden biri olacak; hem de bir olimpiyat şehri olma hedefimize ulaşacak.’’ dedi. Her mahallede yapacakları yeni tesisler ile birlikte sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhuna vurgu yapan Murat Kurum, ‘’Hedefimiz belli. Biz istiyoruz ki yeni Metin Oktaylar, Fatih Terimler doğsun.’’ diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Kurum’u Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Kulüp Genel sekreteri ve Yönetim Kurulu üyesi Eray Yazgan karşıladı.

Misafirperverlikleri dolayısıyla Dursun Aydın Özbek’e teşekkür eden Murat Kurum, Galatasaray’ın UEFA ve Süper Kupa ile göğsümüzü kabarttığını söyledi. Kurum, ’’İnanıyorum ki Galatasarayımız 119 yaşına kadar edindiği bu birikimi nice yıllara taşıyacak ve yine hepimizi gururlandıracak.’’ dedi.

Murat Kurum’un deprem bölgesindeki çalışmalarına değinen Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek, ‘’Murat Bey’in İstanbul’a bakış açısını biliyorum. Kendisi İstanbul için bir şanstır.31 Mart seçimlerinin Türkiye ve İstanbul için hayırlı olmasını diler, Sayın Bakanıma başarılar dilerim.’’ dedi.

‘’Spor kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aday olduğunu belirten Kurum, ‘’Ben geçmişten bu yana; gerek profesyonel gerekse amatör spor kulüplerimizin hep yanında oldum. İşte bugün de takımlarımızı ziyaret ederek bu desteklerimizin süreceğini teyit etmiş olduk.’’ diyerek sözlerine devam etti.

Takımlarımızın gücüne güç katmak için ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Murat Kurum ‘’Göreve geldiğimizde de gereken her türlü destekle futbolumuzun, sporun yanında olmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

‘’İstanbul’u Spor Turizminin merkezi yapacağız’’

İstanbul’a yeni statlar, şehrin her yanına yayılan tesisler ve spor alanları kazandıracaklarını belirten Kurum, ‘’Bu yolla İstanbulumuz hem; Avrupa’nın ve dünyanın en güzel spor turnuvası şehirlerinden biri olacak; hem de bir olimpiyat şehri olma hedefimize ulaşacak.

Bu büyük organizasyonları İstanbul’a getirerek de; şehrimizi, Spor Turizmi’nin merkez şehirlerinden biri yapacağız.’’ diye açıklamalarda bulundu.

‘’Yeni Metin Oktaylar, Fatih Terimler doğsun’’

Sağlıklı ve dinamik gençler yetiştirebilmek için şehri baştan aşağı yeniden değerlendireceklerini ve her mahallede spor tesisleri ve parkların olacağını belirten Murat Kurum ‘’Bu mekânlar sayesinde; kulüplerimizle birlikte yeni sporcular yetiştireceğiz. Çocuklarımızın takımlarımızda daha fazla yer alacağı bir ortamı mutlaka sağlayacağız.’’ dedi.

Sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunu İstanbul’da daha güçlü kılmak için çalışacaklarını belirten Kurum, ‘’Hedefimiz belli. Biz istiyoruz ki; Yeni Metin Oktaylar, Fatih Terimler doğsun!

Ben bu duygularla bugünkü ziyaretimizde gösterdiği misafirperverlik nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü Başkanımız Sayın Dursun Özbek’e değerli yönetim kurulu üyelerimize ve Büyük Galatasaray Taraftarı’na ayrı ayrı teşekkür ediyorum.’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Murat Kurum’un Bakanlığı döneminde deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara değinen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, ‘’Murat Bey’in İstanbul’a bakış açısını biliyorum. Kendisi İstanbul için bir şanstır.31 Mart seçimlerinin Türkiye ve İstanbul için hayırlı olmasını diler, Sayın Bakanıma başarılar dilerim.’’dedi.

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Kurum şampiyonluk yarışı ile ilgili soruya ‘’Hak eden kazansın. İkisi de önemli kulübümüz. Beşiktaşımız da, Trabzonsporumuz da, diğer kulüplerimiz de bizim için birbirinden değerli. Hepsinin göğsümüzü kabartacağına eminiz.’’ dedi. Taraftarı olduğu takım ile ilgili soruya Kurum, ‘’Aday olarak tüm takımların taraftarıyım. Tüm kulüplerimize bir telefon kadar uzağız.’’ şeklinde yanıt verdi.

Cumhuriyetin 100. yılına özel tasarlanan Galatasaray forması Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek tarafından Murat Kurum’a hediye edildi.