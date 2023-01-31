İstanbul Boğazı’nda trajik görüntü: Görme engelli çift denize düştü ve...
İstanbul Boğazı’nın Emirgan Sahili bölgesinde görme engelli bir çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince denize düştü. Vatandaşlar çığlıklara koşup kurtardı. Banka oturtulan çift uzun süre kendine gelemedi.
İstanbul Boğazı’nın Emirgan Sahili bölgesinde görme engelli bir çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince denize düştü. Vatandaşlar çığlıklara koşup kurtardı. Banka oturtulan çift uzun süre kendine gelemedi.
Emirgan Sahili’nde görme engelli çift, yürüdüğü esnada merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Yardım seslerini duyan vatandaşların kurtararak banka oturttuğu çift uzun süre kendine gelemedi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü arkadaş olan görme engelli çift, sahilde yürümeye başladı. Bir süre sonra çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Çiftin yardım seslerini duyan sahildeki vatandaşlar onların yardımına koştu.
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü arkadaş olan görme engelli çift, sahilde yürümeye başladı. Bir süre sonra çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Çiftin yardım seslerini duyan sahildeki vatandaşlar onların yardımına koştu.