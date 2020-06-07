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Aktüel

İstanbul Boğazı’nda sosyal mesafesiz kalabalık

Uzun bir aradan sonra kısıtlamasız ilk Pazar gününde İstanbullular boğaza akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:43:39 -
İstanbul Boğazı’nda sosyal mesafesiz kalabalık

Uzun bir aradan sonra kısıtlamasız ilk Pazar gününde İstanbullular boğaza akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu sahildeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı.



İstanbul’da hava sıcaklığının yükselmesi ve haftalar sonra kısıtlamasız ilk Pazar gününde vatandaşlar boğaza akın etti. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından vatandaşlar bugün İstanbul Cankurtaran Sahili’ne akın etti. Sosyal mesafe ve maske gibi önlemlerin hiçe sayıldığı sahilde vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti. Sahilde güneşlenenler arasında ortalama 2 metre olması gerekirken büyük kalabalıkların yan yana olması da dikkat çekti.

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