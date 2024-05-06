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Yerel İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı
Yerel

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı

Yeniakit Publisher
2024-05-06 07:18:00 -
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), dümen arızası yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), dümen arızası yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; kılavuz kaptanımız, KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

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