  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul Boğazı'nda feci olay
Yaşam

İstanbul Boğazı'nda feci olay

Yeniakit Publisher
2024-02-04 12:08:00 -
İstanbul Boğazı'nda feci olay

İstanbul Boğazı'nda feci bir olay yaşandı. Kılavuz kaptan denize düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Boğazı'ndan geçişe hazırlanan yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için giden kaptan, denize düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah 04.30 sıralarında İstanbul Boğazı güney girişinde yaşandı. İstanbul'dan Rusya'nın Tuapse şehrine gidecek olan New Siam isimli yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için giden kaptan Oğuz Kök, güverteye çıkmaya çalışırken denize düştü. Feci olayda kılavuz kaptan Oğuz Kök, hayatını kaybetti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz KÖK şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü ölümden döndü
Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü ölümden döndü

Yaşam

Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü ölümden döndü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğu Anadolu'nun incisi göz kamaştırdı
Doğu Anadolu'nun incisi göz kamaştırdı

Yaşam

Doğu Anadolu'nun incisi göz kamaştırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23