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Spor

İstanbul Boğazı'nda 32. kez kulaç atılacak

TMOK tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 32'ncisi 23 Ağustos Pazar günü yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:15:35 -
İstanbul Boğazı'nda 32. kez kulaç atılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 32'ncisi 23 Ağustos Pazar günü yapılacak.

TMOK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve İstanbul'un spor yoluyla tanıtımına ve turizmine büyük katkı sunan yarış İstanbul Boğazı'nda saat 10.00'da başlayacak.

Türk ve yabancı yüzücülerin İstanbul'un tarihi yapıları ve muhteşem manzarası eşliğinde, iki kıta arasında kulaç atacağı yarış için hazırlıklar tamamlanırken, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda tedbirler alındı.

Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de tamamlanacak yarış bu yıl seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Organizasyonda, önceki yıllarda düzenlenen parkur tanıtım turları, basın toplantısı, gösteri yüzüşü ve alan etkinlikleri yapılmayacak. Yarışta tüm süreçler sosyal mesafeye ve temassızlık ilkesine dikkat edilerek gerçekleştirilecek.

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