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Aktüel

İstanbul Boğazına gün doğumuyla yunuslar akın etti

Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte kendilerini daha çok gösteren yunuslar, gündoğumuyla beraber İstanbul boğazında görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 07:12:50 -
İstanbul Boğazına gün doğumuyla yunuslar akın etti

Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte kendilerini daha çok gösteren yunuslar, gündoğumuyla beraber İstanbul boğazında görüldü.



Fatih Sarayburnu sahilinde yüzen yunuslar görüntülendi. Korana virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında azalan gemi ve vapur trafiğini fırsat bulan yunuslar, boğaza akın etti. Sabah gün doğumuyla birlikte Sarayburnu sahilinde yunuslar kameraya takıldı. Yunusların geçişi sırasında martıların da eşlik ettiği görüldü.

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