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Gündem İstanbul Boğazı'na çamur ve çöp aktı
Gündem

İstanbul Boğazı'na çamur ve çöp aktı

Megakent İstanbul'da etkili olan sağanak yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur ve çöp aktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:17:00 -
İstanbul Boğazı'na çamur ve çöp aktı

İstanbul'da zaman zaman etkili olan yağmur sonrası boğazın rengi değişti.

Sabah saatlerinde megakentte etkisini gösteren sağanak yağış aralıklarla sürüyor.

İstanbul Boğazı'na çöp ve çamur aktı

Sağanak yağışın ardından oluşan çamur birikintilerinin İstanbul Boğazı'na akmasıyla masmavi olan renk kahverengiye döndü.

Çekilen görüntülerde rengi değişen boğazdaki, çöplerde dikkatlerden kaçmadı.

Hava sıcaklığının 28 °C olduğu İstanbul'da Perşembe gününün (bugün) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisinin azalacağı tahmin ediliyor.

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