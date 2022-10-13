İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, bir yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapandı.
İstanbul Boğazı gemi trafiği, makine arızası yapan yük gemisi dolayısıyla askıya alındı. Türkeli Demir Sahası açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ANNITA isimli yük gemisi Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yaptı.
"Kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi" denilen açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.