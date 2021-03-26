İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik kadro alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolarına 16 öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi kadro başvuruları İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı santralistanbul Kampüsü-Ek Bina Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29 34400 Kağıthane - İSTANBUL Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51 adresine, İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi kadro başvuruları ise ilgili Fakülte Dekanlığına yapılacaktır.
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