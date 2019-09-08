İstanbul Beylikdüzü'nde yangın paniği Gürpınar'da bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla yangın bir ahıra sirayet etti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken ahırdaki hayvanların zarar görüp görmediği henüz belirlenemedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.