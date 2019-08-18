İstanbul Beylikdüzü sahilde bebek cesedi bulundu
Beylikdüzü Kavaklı Sahili’nde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi kıyıya vurdu.18 Ağustos 2019 Pazar 10:06
İstanbul'da Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde poşetin içine konulmuş bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kıyıya vurmuş ceset üzerinde incelme başlattı.
POŞET İÇİNDE BULUNDU
Olay, sabah 08.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köpeğiyle birlikte sabah yürüyüşü için sahile gelen yabancı uyruklu bir kişi, köpeğinin ısrarlı havlaması üzerine sahil şeridine indi. Köpeğinin peşinden ilerleyen yabancı uyruklu şahıs poşet içerisindeki bebek cesedini fark etti. Gördüğü manzara karısında dehşete düşen şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YORUM YAZ