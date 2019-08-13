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İstanbul Beykoz'da faciadan dönüldü

Beykoz'da dev çınar ağacı 3 katlı bir binanın üzerine devrildi. Binada hasar meydana gelirken, caddede bulunan bir minibüs ve motosikletler de zarar gördü.

13 Ağustos 2019 Salı 15:51
İstanbul Beykoz'da faciadan dönüldü

Beykoz'da dev tarihi çınar ağacı büyük bir gürültü ile 3 katlı bir binanın üzerine devrildi. Olayda binada hasar meydana gelirken, caddede bulunan bir minibüs ve motosikletler de zarar gördü. Ağacın devrilmesi ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tokatköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Tarihi çınar ağacı bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki 3 katlı bir binanın üzerine devrildi. Binada yaşayan İbrahim Uygur ve ailesi, büyük korku ve panik yaşadı. Binada yaşayanlar hemen kendilerini dışarı attı. Olayda şans esri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada ve çatı katında hasar meydana geldi. Cadde de bulunan bir minibüs ve 2 motosiklet zarar gördü.

Ağacın devrildiği sırada caddeden herhangi bir yaya ya da aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Vatandaşlar polis, itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Cadde araç trafiğine kapatıldı. Ekipler güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri ağaç motorlarıyla dev çınar ağacını parçalara ayırdı. Ev sahibi İbrahim Uygur, "Kökü çürüdüğü için rüzgarla birlikte binanın üzerine devrildi. Koca ağaç binanın üzerine devrilince korku ve panik yaşandı. Binada hasar meydana geldi. Ağaç devrilirken caddede kimsenin olmaması büyük faciayı önledi" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:51
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