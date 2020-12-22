İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa'dan Özkan Sümer için başsağlığı mesajı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Kasımpaşa, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futboluna önemli katkıları olan Sayın Özkan Sümer'in hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sümer'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Trabzonspor camiasına ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kasımpaşa'nın Twitter hesabında yer alan mesajda ise, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un simge isimlerinden Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sümer ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.