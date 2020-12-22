  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa'dan Özkan Sümer için başsağlığı mesajı
Spor

İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa'dan Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:57:01 -
İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa'dan Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Kasımpaşa, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futboluna önemli katkıları olan Sayın Özkan Sümer'in hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sümer'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Trabzonspor camiasına ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa'nın Twitter hesabında yer alan mesajda ise, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un simge isimlerinden Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sümer ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı
Dünya

Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı

Lüksemburg merkezli Havilland Bank'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Katar'a karşı operasyo..
Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor? sorusu bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen TRT1'in sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Se..
Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular
Aktüel

Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular

Malatya'da iki arkadaş, husumetli oldukları kişi tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak bir dağın yamacına bırakıldı.

Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay