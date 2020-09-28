  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Spor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:24:36 -
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan Ravil Tagir'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki Ravil Tagir, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da hazır bulunduğu törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Altınordu'daki başarılı performansıyla dikkati çeken Ravil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev yapıyor.

Genç stoper, turuncu-lacivertli takımda 35 numaralı formayı giyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!
Gündem

HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!

Ermenistan'ın hain saldırısının ardından karşı saldırı başlatan kardeş Azerbaycan'a Türkiye'den destek mesajları yağdı. Türkiye'nin Azerbayc..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi
Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarfından yapılan açıklamada, meselen..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı