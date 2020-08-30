İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: Ebru Timtik’in posterini zorla astılar

Sözde avukat Ebru Timtik, 2019 senesinde, DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la birlikte bir evin gizli bölmesinde yakalandı. Polis baskını sırasında evinde duvarında açılan bölmeye giren Timtik, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birçok DHKP-C’li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, terör örgütü üyeliğinden hüküm giydi. Tutuklandıktan sonra cezaevinde ölüm orucuna başlayan Ebru Timtik, geçtiğimiz günlerde açlıktan öldü. Timtik’in ölümünün ardından başta CHP’liler ve teröristler olmak üzere çok sayıda isim hükümete tepki gösterdi, AK Parti’yi katil ilan etti. Hükümet aleyhtarlığı için teröristleri bile savunacak noktaya gelen memleket düşmanları, bununla da yetinmeyerek İstanbul Barosu’nda büyük bir skandala imza attı. Timtik’in ölümünün ardından İstanbul Barosu binasına terörist Ebru Timtik’in posteri asıldı.

Daha önce Ebru Timtik ve bir diğer DHKP-C’li Aytaç Ünsal için skandal çağrılarda bulunan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, binaya poster asılmasına dair ilginç bir iddiada bulundu. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ı arayarak konuya ilişkin bilgi veren Durakoğlu, posteri kendilerinin asmadığını iddia etti.

Durakoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini bugün köşesine taşıyan Ahmet Hakan, Durakoğlu’nun iki konunun altını çizdiğini söyledi. Buna göre Durakoğlu, ölüm orucuna şiddetle karşı olduğunu belirtti ve pankartı baronun asmadığını, kendilerine binaya girerek fotoğrafı astıklarını iddia etti.

Ahmet Hakan’ın yazısına göre Durakoğlu şunları söyledi:

“Poster, İstanbul Barosu tarafından asılmamıştır. Baro görevlilerine rağmen odaya girilerek asılmıştır. Posteri indiren baro görevlileridir. Güvenlik güçleri de buna tanıktır. İstanbul Barosu, poster indirildikten sonra binaya Türk bayrağı çekmiştir.

Av. Ebru Timtik özelinde savunduğumuz değer, “adil yargılanma ilkesi”dir. Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesiyle ilgili terör eyleminde Av. Ebru Timtik’e yöneltilen bir iddia yoktur. Savcı Kiraz’ın şehit edilmesi, lanetlenmesi gereken bir terör eylemidir.”

Mehmet Durakoğlu’nun bu sözlerinin ardından, İstanbul Barosu’nun nasıl bir yönetim altında olduğu sorusu akıllarda yer etti. Eli kanlı teröristleri savunan rezil zihniyetin, İstanbul Barosu gibi adaleti, hakkı, hukuku savunması gereken bir kurumun binasına elini kolunu sallaya sallaya girerek rahat bir şekilde dev gibi terörist posterini asabilmeleri, “Baro yetkilileri uyuyor muydu?” dedirtti.

Bakan Soylu tepki göstermişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Barosu binasına poster asılmasına sert tepki göstererek, “İstanbul Barosu yöneticilerine yazıklar olsun” demişti. Soylu, konuya dair suç duyurusunda bulunacağını da söylemişti.

Durakoğlu’nun sorgulanan güvenirliliği

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu daha önce defalarca skandal açıklamalarda bulunmuştu. Vesayetçi baroların sürdüğü saltanatın en büyük göstergesi olan Mehmet Durakoğlu, ölümünden önce Ebru Timtik için de, “Onlara kayıtsız kalmayalım” diyerek çağrı yapmıştı.

Durakoğlu, baroların elindeki saltanatı yıkacak olan çoklu baro sistemine de şiddetle karşı çıkarak kendilerine bağlı avukatlara, “Sokağa çıkın” çağrısı yapmıştı. Türk yargısının teslim alınmasına ilişkin çok ciddi bir tehdit ile karşı karşıya kalındığını iddia eden Durakoğlu, “İktidar yasa yapma gücünü silaha dönüştürüyor. Sizi, çocuklarımıza gururla anlatacağınız bir direniş gününe davet ediyorum” demiş ve en az 50 bin avukatın sokağa inmesini istemişti.