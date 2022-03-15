İstanbul’da hem ocak ayında hem de mart ayında şiddetli kar yağışları yaşandı. Geçtiğimiz yıl su sıkıntısı yaşayan ve o dönemde barajlarda doluluk oranı yüzde 19’lara inen İstanbul’da barajların son durumu merak konusu…

İstanbul barajları doldu mu? İstanbul kar yağışı barajları doldurdu mu 15 Mart

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 84.51 olarak ölçüldü. Bu oran ile 2021 yılının nisan ayındaki yüzde 80,82 doluluk oranını geride bırakarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, İstanbul’da karların erimeye devam ettiğini ve bu oranın önümüzdeki günlerde bir hayli artacağını belirtiyor.

İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul'da gerçekleşen yağışlar sonucunda şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarında artış olduğu aktarıldı. Yapılan açıklamada, "bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir. Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır. İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir. İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir" denildi.