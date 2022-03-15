  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul barajları doldu mu? İstanbul kar yağışı barajları doldurdu mu 15 Mart
Yaşam

İstanbul barajları doldu mu? İstanbul kar yağışı barajları doldurdu mu 15 Mart

İstanbul son yılların en soğuk ve yağışlı kış mevsimini geride bıraktı. Ocak ve mart aylarında yağan yoğun karın ardından barajların doluluk oranı araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul barajları doldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-03-15 11:00:00 -
İstanbul barajları doldu mu? İstanbul kar yağışı barajları doldurdu mu 15 Mart

İstanbul’da hem ocak ayında hem de mart ayında şiddetli kar yağışları yaşandı. Geçtiğimiz yıl su sıkıntısı yaşayan ve o dönemde barajlarda doluluk oranı yüzde 19’lara inen İstanbul’da barajların son durumu merak konusu…

İstanbul barajları doldu mu?  İstanbul kar yağışı barajları doldurdu mu 15 Mart

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 84.51 olarak ölçüldü. Bu oran ile 2021 yılının nisan ayındaki yüzde 80,82 doluluk oranını geride bırakarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, İstanbul’da karların erimeye devam ettiğini ve bu oranın önümüzdeki günlerde bir hayli artacağını belirtiyor.

İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul'da gerçekleşen yağışlar sonucunda şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarında artış olduğu aktarıldı. Yapılan açıklamada, "bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir. Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır. İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir. İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay