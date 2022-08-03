İstanbul baraj doluluk oranı güncel
3 Ağustos 2022 baraj doluluk oranı | Avrupa şiddetli sıcaklıklar sebebiyle zor günler yaşıyor. Pek çok ülkede su sıkıntısının olduğu gelen haberler arasında… Son olarak Hollanda'da hükümet, ülkede su sıkıntısı yaşandığını ve su tüketiminin kontrol edilmesi için Ulusal Su Kıtlığı İdaresinin (MTW) kurulduğunu belirtti. Bu gelişmelerin ardından ülkemizde su sıkıntısı bulunup bulunmadığı, baraj doluluk oranları araştırılmaya başlandı. İSKİ baraj doluluk oranı 2022:
Pek çok ülke sıcaklıklar sebebiyle adeta kavruluyor. Sıcaklıklar beraberinde su sıkıntısını da getiriyor. Hollanda'da hükümet, ülkede su sıkıntısı yaşandığını ve su tüketiminin kontrol edilmesi için Ulusal Su Kıtlığı İdaresinin (MTW) kurulduğunu belirtti. Bu gelişmenin ardından ülkemizde barajların durumu merak edilir oldu. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir?
İstanbul baraj doluluk oranı güncel
2020 yılının son aylarıyla 2021 yılının ilk aylarında İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşmüş, vatandaşlar bir hayli kaygılanmıştı. Aynı yılın ilerleyen aylarında ise baraj doluluk oranları bir hayli yükselmeye başlamıştı. 3 Ağustos 2022 verilerine bakıldığında İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 65.63 olarak açıklandı.