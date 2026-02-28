İstanbul Bahçelievler'de zehir tacirlerinden kalleş pusu: 1 jandarma yaralandı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen bir operasyon, silahlı çatışmaya dönüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takibe aldıkları uyuşturucu satıcılarıyla 27 Şubat tarihinde Bahçelievler’de temas sağladı. Sokak ortasında gerçekleştirilen uyuşturucu alışverişi esnasında, bölgede stratejik noktalarda konuşlanan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) operasyon için harekete geçtiği sırada, köşeye sıkışan zehir tacirleri silahlarına sarıldı.

JASAT EKİPLERİNE ATEŞ AÇILDI: 1 YARALI

Jandarma timlerinin operasyon başlattığını fark eden şüpheliler, görevli memurları hedef alarak yaylım ateşi açtı. Çıkan çatışma sırasında Jandarma Uzman Çavuş B.B. kolundan vurularak yaralandı. Olay yerinde bulunan diğer personelin anında karşılık vermesiyle şüphelilerden H.K. ve O.I. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralanan kahraman jandarmamız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, karanlıktan faydalanarak izini kaybettiren üçüncü şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı abluka başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN 3 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş B.B.'nin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganlar hakkında jet hızıyla soruşturma başlattı. Yakalanan şüphelilerin "kasten öldürmeye teşebbüs", "görevli memura mukavemet" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" (Ateşli silahlar kanunu) suçlarından yargılanacağı kaydedildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve emniyet güçleri, kaçan firari şüpheliyi yakalamak için tüm güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye devam ediyor.