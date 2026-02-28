  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu Yıl 1994, yer İstanbul! ‘Erdoğan’ın hayatıma dokunan ilk olayı’ TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: Sırada savaş uçağı motoru var Tosyalı’dan BMC alımında kullanılan kredinin geri ödenmediği iddiasına yalanlama Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan 28 Şubat mesajı En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması Epstein'in ölümünü herkesten önce duyurdu! "Nasıl bildiğimi sormayın ama...." Siyonist uşağı ABD Büyükelçisinden elçilik çalışanlarına “kaçın” mesajı! Siyonistler daha büyük bir kötülük mü hazırlıyor? CHP’li Veli Ağbaba film seti kurdu! Ramazan kolisi değil reklam kolisi
Yerel İstanbul Bahçelievler'de zehir tacirlerinden kalleş pusu: 1 jandarma yaralandı
Yerel

İstanbul Bahçelievler'de zehir tacirlerinden kalleş pusu: 1 jandarma yaralandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Bahçelievler'de zehir tacirlerinden kalleş pusu: 1 jandarma yaralandı

İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu sırasında zehir tacirlerinin açtığı ateş sonucu bir jandarma personeli yaralandı. Çatışmanın ardından 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, kaçan üçüncü şahsın peşine düşüldü.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen bir operasyon, silahlı çatışmaya dönüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takibe aldıkları uyuşturucu satıcılarıyla 27 Şubat tarihinde Bahçelievler’de temas sağladı. Sokak ortasında gerçekleştirilen uyuşturucu alışverişi esnasında, bölgede stratejik noktalarda konuşlanan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) operasyon için harekete geçtiği sırada, köşeye sıkışan zehir tacirleri silahlarına sarıldı.

JASAT EKİPLERİNE ATEŞ AÇILDI: 1 YARALI

Jandarma timlerinin operasyon başlattığını fark eden şüpheliler, görevli memurları hedef alarak yaylım ateşi açtı. Çıkan çatışma sırasında Jandarma Uzman Çavuş B.B. kolundan vurularak yaralandı. Olay yerinde bulunan diğer personelin anında karşılık vermesiyle şüphelilerden H.K. ve O.I. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralanan kahraman jandarmamız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, karanlıktan faydalanarak izini kaybettiren üçüncü şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı abluka başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN 3 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş B.B.'nin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganlar hakkında jet hızıyla soruşturma başlattı. Yakalanan şüphelilerin "kasten öldürmeye teşebbüs", "görevli memura mukavemet" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" (Ateşli silahlar kanunu) suçlarından yargılanacağı kaydedildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve emniyet güçleri, kaçan firari şüpheliyi yakalamak için tüm güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye devam ediyor.

 

Barış Boyun çetesi yöneticisi iade edildi!
Barış Boyun çetesi yöneticisi iade edildi!

Dünya

Barış Boyun çetesi yöneticisi iade edildi!

10 ton uyuşturucunun izi adım adım sürüldü: Baronlara 10 ilde baskın!
10 ton uyuşturucunun izi adım adım sürüldü: Baronlara 10 ilde baskın!

Gündem

10 ton uyuşturucunun izi adım adım sürüldü: Baronlara 10 ilde baskın!

Aydın'da zehir tacirlerine suçüstü darbe! İzmir'den getirilen 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs tutuklandı!
Aydın'da zehir tacirlerine suçüstü darbe! İzmir'den getirilen 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs tutuklandı!

Yerel

Aydın'da zehir tacirlerine suçüstü darbe! İzmir'den getirilen 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs tutuklandı!

Uyuşturucu tacirleri her yolu deniyor Zehiri kahveye emdirmişler
Uyuşturucu tacirleri her yolu deniyor Zehiri kahveye emdirmişler

Gündem

Uyuşturucu tacirleri her yolu deniyor Zehiri kahveye emdirmişler

ABD, Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı kardeşlerin başına 10 milyon dolar ödül koydu
ABD, Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı kardeşlerin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Dünya

ABD, Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı kardeşlerin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Okullarda uyuşturucu testi mi yapılacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama
Okullarda uyuşturucu testi mi yapılacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Gündem

Okullarda uyuşturucu testi mi yapılacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23