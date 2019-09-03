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İstanbul Bağcılar'da yaya geçidinden geçen genç kıza minibüs çarptı

Bağcılar'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen genç kıza minibüs çarptı.

03 Eylül 2019 Salı 12:16
İstanbul Bağcılar'da yaya geçidinden geçen genç kıza minibüs çarptı

Kaza geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. 16 yaşındaki Tuğba Sarıkaya'ya yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada minibüs çarptı. Çarpanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kız yere düşerek yaralandı. Sarıkaya'nın yardımına çevredekiler koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan genç kız sağlık ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.

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KAZA ANI KAMERADA

Tedavi altına alınan Sarıkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sarıkaya hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidindeki genç kıza seyir halindeki bir minibüs çarpıyor. Genç kız metrelerce savrulurken, çevredekiler ise yardıma koşuyor. Olay yerine bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geliyor. 

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"3-4 METRE UZAĞA FIRLATTI"

Görgü tanıklarından Şükrü Yiğit,  "Yaya yolundan karşıya geçen bir kız çocuğu vardı. O da sağına soluna bakmadı yola atladı, burada da hızla gelen bir minibüs vardı. O da çarptığı çocuğa yaklaşık 3-4 metre uzağa fırlattı. Yaya yolunda araçlar çok fazla durmuyor genel olarak sıkıntı bu" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:16
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