Gündem İstanbul Bağcılar'da patlama! Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul Bağcılar'da patlama! Ekipler olay yerine sevk edildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir binanın bodrum katında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay, Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’ndeki bir binanın bodrum katında bulunan dairede yaşandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evde bulunan vatandaşlar yaralandı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

