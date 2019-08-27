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İstanbul Aydın Üniversitesi kamu personeli alımı için yeni ilan Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir

İstanbul Aydın üniversitesi rektörlüğü tarafından 2 akademik personel alımı yapılacağı bildirildi. Yapılan duyuruya göre 2 öğretim görevlisi personeli alımı yapılacak. Peki İstanbul Aydın Üniversitesi akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir? İstanbul Aydın Üniversitesi hangi branşlardan öğretim görevlisi alınacak?.. İşte yanıtı..

27 Ağustos 2019 Salı 07:59
İstanbul Aydın Üniversitesi kamu personeli alımı için yeni ilan Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir

İstanbul Aydın üniversitesi rektörlüğü tarafından 2 akademik personel alımı yapılacağı bildirildi. Yapılan duyuruya göre 2 öğretim görevlisi personeli alımı yapılacak. Peki İstanbul Aydın Üniversitesi akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir? İstanbul Aydın Üniversitesi hangi branşlardan öğretim görevlisi alınacak?.. İşte yanıtı..

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında,Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Prof. Dr. kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 07:59
  1. İstanbul Aydın Üniversitesi kamu personeli alımı için yeni ilan
  2. Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir

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