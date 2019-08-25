İstanbul Avcılar'da metrobüs yangını
İstanbul'un Avcılar'da bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.25 Ağustos 2019 Pazar 14:48
Olay, Avcılar Üniversite metrobüs durağında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yolcuları durakta indiren metobüs sürücüsü dumanları fark etti. Hemen araçtan inen şoför güvenlik görevlilerini çağırdı.
Olay yerine gelen güvenlik görevlileri dumanların çıktığı motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti.
Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de aksama oldu. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.
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