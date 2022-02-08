İstanbul arızalara doymuyor! CHP'li İBB'ye ait su tankeri yolda kaldı vatandaş mağdur oldu
Topkapı’da arıza yapan İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına ait su tankeri, 10. Yıl Caddesi'nde trafik yoğunluğuna sebep oldu.
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına ait su tankeri Topkapı’da arıza yaptı. Arızadan dolayı 10. Yıl Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına ait su tankeri saat 18.00 sıralarında Topkapı 10. Yıl Caddesi'nde seyir halindeyken arıza yaptı.
Trafikte yoğunluk oluştu
Su tankerinin bir anda caddenin ortasında durması sonucu trafikte yoğunluk oluştu.