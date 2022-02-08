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Gündem İstanbul arızalara doymuyor! CHP'li İBB'ye ait su tankeri yolda kaldı vatandaş mağdur oldu
Gündem

İstanbul arızalara doymuyor! CHP'li İBB'ye ait su tankeri yolda kaldı vatandaş mağdur oldu

Topkapı’da arıza yapan İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına ait su tankeri, 10. Yıl Caddesi'nde trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 19:58:00 - 2022-02-08 20:11:22

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına ait su tankeri Topkapı’da arıza yaptı. Arızadan dolayı 10. Yıl Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına ait su tankeri saat 18.00 sıralarında Topkapı 10. Yıl Caddesi'nde seyir halindeyken arıza yaptı.

Trafikte yoğunluk oluştu

Su tankerinin bir anda caddenin ortasında durması sonucu trafikte yoğunluk oluştu.

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