İstanbul Ankara İzmir Bursa lise taban puanları | LGS kontenjan yüzdelik dilimler
Anadolu liseli taban puanları | Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 5 Haziran Pazar günü LGS'ye girdi. Sınavın ardından Milli Eğitim Bakanlığı soru ve cevap anahtarlarını yayımladı. Öğrenciler ise tahmini puanlarını hesapladılar ve taban puan araştırmasına başladılar. Peki, fen lisesi taban puanları kaç? İstanbul Anadolu lisesi taban puan, yüzdelik dilim 2022:
8.sınıf öğrencileri için heyecanlı bekleyişin ilk adımı tamamlandı. LGS 2022, 5 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde düzenlendi. Sınavın ardından ise gözler taban puanla kontenjanlara çevrildi. Peki, 2022 lise taban puanları açıklandı mı?
İstanbul Ankara İzmir Bursa lise taban puanları | LGS kontenjan yüzdelik dilimler
Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2022 yılı lise taban puanları, kontenjanları gibi bilgileri paylaşmadı. Tercih kılavuzu yayımlandığında öğrenciler tüm detaylara ulaşabilecek. 2021 LGS taban puanları ise şöyle:
2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimler için TIKLAYINIZ