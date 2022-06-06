İstanbul Ankara İzmir Bursa lise taban puanları | LGS kontenjan yüzdelik dilimler

8.sınıf öğrencileri için heyecanlı bekleyişin ilk adımı tamamlandı. LGS 2022, 5 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde düzenlendi. Sınavın ardından ise gözler taban puanla kontenjanlara çevrildi. Peki, 2022 lise taban puanları açıklandı mı?

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Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2022 yılı lise taban puanları, kontenjanları gibi bilgileri paylaşmadı. Tercih kılavuzu yayımlandığında öğrenciler tüm detaylara ulaşabilecek. 2021 LGS taban puanları ise şöyle:

2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimler için TIKLAYINIZ