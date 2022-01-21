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Yerel İstanbul Anadolu Yakası beyaza büründü
Yerel

İstanbul Anadolu Yakası beyaza büründü

Maltepe’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Vatandaşlar iş çıkışında kara yakalandı. Evlerin çatısı, araçların üzeri beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 19:27:00 -
İstanbul Anadolu Yakası beyaza büründü

Meteorolojiden tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağışlar Maltepe’nin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü.

Çatılar beyaza büründü

Evlerin çatıları, araçların üstleri beyaza büründü. Cadde üzerinde kar küreme ve tuzlama araçlarının hazırda beklediği görüldü.

Şehir merkezinde de etkili olacak

Öte yandan yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde şehir merkezinde de etkili olması bekleniyor.

 

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