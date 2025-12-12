İstanbul Ağaç AŞ’de ihale var TORF yok

HABER MERKEZİ

2024 yılında torf alımı ihaleleri için 72 milyon 165 bin TL ödeme yapıldığı, ancak adrese teslim organik gübre ve torf alımlarında şartnamelerin yerine getirilmediği ortaya çıktı. Konşimento evraklarında ve gümrük beyanlarında 18 bin metreküp olarak görünen torf miktarının eksik olduğu özellikle vurgulandı.

“Becerikli Hamza” iş başında

Ağaç A.Ş kaynaklarımız, geçmişte ihracat tecrübesi olmayan yandaş DY Grup Ltd. Şti’ye verilen torf ithalatı ihalesindeki büyük usulsüzlüğü paylaştı. Ali Sukas’ın talimatıyla “şef” konumuna getirilen Hamza Çelik’in; torf, gübre, ponza ve kimyasal gübrelerin yanı sıra lale soğanı ve mevsim çiçeklerinin alımlarını yönettiği, ancak ithal torf dosyasında DY Grup adına yapılan sözleşme şartlarını yerine getirmediği ifade edildi.

Nakliyeyi yaptığı öne sürülen araç plakalarının Ağaç A.Ş teslim tutanaklarıyla karşılaştırılması halinde vurgunun kolayca ortaya çıkacağı belirtildi.

DY Grup’un sahibi Dinçer Kantar’ın, 2024 yazında “Becerikli Hamza” olarak anılan Hamza Çelik’i Kıbrıs’a tatile gönderdiği de iddialar arasında. Kantar’ın birçok ortamda, “Cebine 2 bin dolar koydum, Hamza’yı tatile gönderdim” dediği aktarıldı.

Ayrıca Hamza Çelik’in yurtdışı seyahatlerinde tedarikçi firmalardan harcırah adı altında 500 euro talep ettiği de dile getiriliyor.