  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

İmamoğlu cephesinde şok rakamlar! Dilek İmamoğlu’nun danışmanına aylık 340 bin TL maaş

Yeni asgari ücret için masada hangi rakamlar var? 2026 asgari ücret zam oranı kaç olacak? Komisyon ilk kez bir araya geliyor

Başkan Erdoğan: Barış ancak adaletle mümkün

Netanyahu'dan yalan üstüne yalan! İsrail kasabı çocukları katlettiğini yalanladı

Osmanlı'nın önemli isimlerindendi: İsrail İzzet el Kassam'ın kabrine saldırdı!

Artık her şeyi açık açık konuşuyorlar! Küresel haydut Venezuela petrolüne ne olacağını ilan etti

Galatasaray’da bahis depremi! Gözaltına alınabilirler!

FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı

Maduro'yu göndermek istiyordu! Petro'dan Trump'a özel davet
Gündem İstanbul Ağaç AŞ’de ihale var TORF yok
Gündem

İstanbul Ağaç AŞ’de ihale var TORF yok

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Ağaç AŞ’de ihale var TORF yok

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik iddianamede yer alan 143 yolsuzluk dosyasından 11’inin gerçekleştiği belirtilen ve adeta yandaş arpalığına dönüştürülen İBB iştiraklerinden Ağaç A.Ş’de skandallar bitmiyor. Yolsuzluk tutuklusu Genel Müdür Ali Sukas’ın cezaevinden talimatla yönettiği şirkette gözaltılar yalnızca 3 kişiyle sınırlı kalırken, Akit’in ulaştığı belgeler rezaletin boyutunu gözler önüne serdi.

 HABER MERKEZİ 

2024 yılında torf alımı ihaleleri için 72 milyon 165 bin TL ödeme yapıldığı, ancak adrese teslim organik gübre ve torf alımlarında şartnamelerin yerine getirilmediği ortaya çıktı. Konşimento evraklarında ve gümrük beyanlarında 18 bin metreküp olarak görünen torf miktarının eksik olduğu özellikle vurgulandı.

“Becerikli Hamza” iş başında

Ağaç A.Ş kaynaklarımız, geçmişte ihracat tecrübesi olmayan yandaş DY Grup Ltd. Şti’ye verilen torf ithalatı ihalesindeki büyük usulsüzlüğü paylaştı. Ali Sukas’ın talimatıyla “şef” konumuna getirilen Hamza Çelik’in; torf, gübre, ponza ve kimyasal gübrelerin yanı sıra lale soğanı ve mevsim çiçeklerinin alımlarını yönettiği, ancak ithal torf dosyasında DY Grup adına yapılan sözleşme şartlarını yerine getirmediği ifade edildi.

Nakliyeyi yaptığı öne sürülen araç plakalarının Ağaç A.Ş teslim tutanaklarıyla karşılaştırılması halinde vurgunun kolayca ortaya çıkacağı belirtildi.

DY Grup’un sahibi Dinçer Kantar’ın, 2024 yazında “Becerikli Hamza” olarak anılan Hamza Çelik’i Kıbrıs’a tatile gönderdiği de iddialar arasında. Kantar’ın birçok ortamda, “Cebine 2 bin dolar koydum, Hamza’yı tatile gönderdim” dediği aktarıldı.

Ayrıca Hamza Çelik’in yurtdışı seyahatlerinde tedarikçi firmalardan harcırah adı altında 500 euro talep ettiği de dile getiriliyor.

İBB'nin raporunda 131 usulsüzlük! AK Parti'li Kaynar meclis gündeminde açıkladı
İBB'nin raporunda 131 usulsüzlük! AK Parti'li Kaynar meclis gündeminde açıkladı

Gündem

İBB'nin raporunda 131 usulsüzlük! AK Parti'li Kaynar meclis gündeminde açıkladı

İBB değil kaşe cumhuriyeti!
İBB değil kaşe cumhuriyeti!

Gündem

İBB değil kaşe cumhuriyeti!

İSBİKE bisikletleri İBB Meclisi’ni karıştırdı! Bisikletler çöpe atılmıştı
İSBİKE bisikletleri İBB Meclisi’ni karıştırdı! Bisikletler çöpe atılmıştı

Gündem

İSBİKE bisikletleri İBB Meclisi’ni karıştırdı! Bisikletler çöpe atılmıştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23