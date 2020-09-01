İstanbul Adliyesinde adli yıl açılış töreni

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, ''Terör örgütü üyeleri, hangi sıfata bürünürlerse bürünsünler, ister hukukçu kimliğiyle, ister başka bir sıfatla karşımıza çıksınlar, adalet ve hak teslimi mücadelemizi zafiyete uğratamayacaklardır." dedi.



2020-2021 adli yıl açılış töreni, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımla yapılan törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, başsavcıvekilleri, hakimler ve savcılar ile adliye personeli katıldı. Terör örgütü DHKP/C üyelerince makamında rehin alınarak şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da törende yer aldı.

- "Bizler adalet için canını ortaya koyan bir milletiz"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, yeni adli yılın Türkiye'ye ve yargı camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve şehitleri, 15 Temmuz darbe girişiminde ve terör örgütleriyle mücadelede şehit düşenleri anan Albayrak, gazileri de tebrik etti.

Türk milletinin tarih boyunca mazlumun, mağdurun, hak arayanların yanında olduğunu, tarih boyunca kurulan Türk devletlerinin en temel özelliğinin adaletli olmaları olduğunu kaydeden Albayrak, "Milletimiz nerede bir devlet kurduysa o coğrafyada adalet hakim olmuştur. Bizler hak, hukuk, adalet için canını ortaya koyan bir milletiz." dedi.

- "Nasıl bir facianın oluştuğunu 15 Temmuz 2016'da hep beraber gördük"

Türkiye'de yirmi bini aşkın hakim, cumhuriyet savcısı ve yüz binleri aşkın adalet personeliyle adaletin bu topraklarda hakim olması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Albayrak, şunları söyledi:

"Bizler bağımsız, tarafsız, hakkı gözeten hakim ve savcılarız. Aklımızı, vicdanımızı, hakka ve adalete teslim etmişizdir. Hakim, savcının aklını, vicdanını başka bir kliğe, ideolojiye, en uç şekilde ifade etmek gerekirse terör örgütüne teslim ettiğinde nasıl bir facianın oluştuğunu 15 Temmuz 2016'da hep beraber gördük. Fethullahçı Terör Örgütü mensubu olan, hakim ve savcı sıfatını gasbetmiş kişiler, insanların haysiyetini, yaşam haklarını nasıl hiçe saydıklarını, en acı bir şekilde tecrübe edindik. Çok şükür camiamızda FETÖ mensubu olan hainler, Hakimler Savcılar Kurulumuzca ihraç edilmiştir. Darbe girişimi ve terör örgütü mensuplarına ilişkin yargılamaların da büyük çoğunluğu tamamlanmıştır."

Okan Albayrak, hukukçuların anayasa ve yasalardan aldıkları yetkiyle ülkede adaleti tesis etmeye çalıştıklarını da söyleyerek, "Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz da bu özveri ve gayretle, hak ve adalet için çalışırken terör örgütü tarafından şehit edilmiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet birimlerimiz, terör örgütlerine karşı büyük bir kararlılıkla mücadele etmekte ve biz yargı mensupları da hak ve adalet çerçevesinde bu mücadelenin yargı boyutunu yürütmekteyiz. Bu vesileyle şehit cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle anıyorum, kıymetli anne ve babasına minnetle şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

- Kovid-19 tedbirleri

"Terör örgütü üyeleri, hangi sıfata bürünürlerse bürünsünler, ister hukukçu kimliğiyle, ister başka bir sıfatla karşımıza çıksınlar, adalet ve hak teslimi mücadelemizi zafiyete uğratamayacaklardır." ifadesini kullanan Albayrak, Kovid-19 salgınına karşın adli kurumların acil bir şekilde tüm tedbirleri gecikmeden alıp uygulamaya koyduğunu, adliyede de tüm tedbirlerin, Adalet Bakanlığı ve HSK genelgesi doğrultusunda eksiksiz bir şekilde alınarak uygulamaya konulduğunu dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tedbirler hususunda titiz bir çalışma yürüttüğünü ve alınan tedbirler sonucunda salgının atlatılacağına inandığını da aktaran Albayrak, "Tüm personelimizin, hakim ve savcılarımızın, avukatlarımız ve milletimizin adliye içinde ve dışında alınan bu tedbirlere riayet etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde salgını en az zayiatla atlatabileceğiz." dedi.

-Yeni uygulamalar

Yaz kararnamesiyle tayini çıkan, bu adliyeye ataması yapılan tüm hakim savcılara yeni görevlerinde başarılar dileyen Albayrak, yargıdaki yenilikleri anlattığı konuşmasını şöyle bitirdi:

"Geçtiğimiz yıl yargıda birçok yenilik uygulamaya konulmuştur. Bunlardan bazıları iş ve ticari uyuşmazlıkların yanında tüketici uyuşmazlıklarında da dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir. Nasıl ki iş ve ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk yargının üzerindeki iş yükünü azaltmışsa, aynı sonucu tüketici uyuşmazlıklarında da alacağımız kuşkusuzdur. Yeni adli yıl ile birlikte asliye ceza mahkemelerimizde cumhuriyet savcılarımız duruşmaya katılacaklardır. Bu şekilde daha etkin ve isabetli yargılamalarının yapılacağı kanaatindeyim.

Yine mağdurlara hizmet verilmesi, mağduriyetlerin en aza indirilmesi, hakka en hızlı şekilde ulaşılması için adliyemizde ülkemizin diğer adliyelerinde de olduğu gibi Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur. Bu ve buna benzer birçok yenilik ve yeni uygulamalardaki temel amacımız, adaletin en hızlı bir şekilde işlemesi, hakkın hak sahibine gecikmeksizin teslimi, hukukun üstünlüğünün amasız fakatsız, tam olarak tesisidir. Ortak gayemiz, adalet ve hukukun üstünlüğünü sağlamaktır."



