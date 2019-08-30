İstanbul, Adana, Muğla ve Bolu'nun ardından Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam!

Taha Emre Özdemir Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün dünkü tolantısında toplu ulaşım araçlarına yüzde 30'luk zam yapılma kararı alındı. Yeniakit.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre zam, Eylül ayında okulların açılması ile birlikte uygulanacak.

Sözler birer birer unutuldu..

'Zam yapılmayacak, işçi çıkartılmayacak.' sözlerini unutan CHP'li Muğla Belediyesi su fiyatlarına yüzde 200, ulaşıma ise yüzde 20 ile 40 oranında, CHP'li Burdur Belediyesi su ve ulaşıma yüzde 25 oranında zam yapmıştı. Yine seçim meydanlarında söz veren CHP'li belediyelerin başta Bolu ve Adana olmak üzere birçoğunda binlerce işçi çıkartıldı.

'Servis ücretlerine yüzde 30 zam'

Son olarak ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Şubat'taki grup toplantısında verdiği, 'CHP'li belediye sınırlarında ilkokul öğrencileri servis ücreti ödemeyecek.' sözü unutularak İstanbul'da öğrenci servislerine yüzde 30 zam yapıldı.

Tüm bu gelişmelerden sonra UKOME'nin Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 30'luk zam yapma kararı, CHP'nin 'söz'e verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.