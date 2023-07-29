‘İstanbul 2 yıllık kuraklığa dayanamaz!’

İSKİ, “İstanbul’un yaz aylarına yetecek kadar suyu var ama suyu tasarruflu” kullanın dese de Su Politikaları Derneği Başkanı Dr. Dursun Yıldız, İstanbul’un 2 yıllık kuraklığı atlatamayacağı görüşünde.

MELEN OLMAZSA OLMAZ

Melen Barajı tamamlanmazsa İstanbul’un su temininde sıkıntılar yaşanabileceğini vurgulayan Yıldız, mevcut su kaynakları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre şu bilgileri verdi:

“İstanbul’un küresel iklim değişikliği sürecinden daha az etkilenmesi ve kuraklık durumunda su arzındaki kırılganlığın azaltılması için Melen Barajı’nın bir an önce işletmeye alınması gerekli. Çünkü, baraj tamamlandığında İstanbul’a yılda 1 milyar 77 milyon m3 su temin edilecek. Melen Barajı İstanbul’a 160 km uzakta Batı Karadeniz havzasında yer aldığı için kurak dönemlerde İstanbul’un acil su temini sigortası işlevi de görecek. Melen Barajı depolaması işletmeye alınmadan mevcut barajlar ve su kaynakları ile İstanbul’un su yönetimi iki yıl üst üste yaşanacak şiddetli bir kurak dönemde büyük zorluklar yaşar. Kente temiz su temini riske girebilir.”

MALİYETİ YÜKSEK

İstanbul’un Avrupa yakasındaki barajların hacmen küçük olması nedeniyle hemen boşaldığına vurgu yapan Yıldız, “Avrupa yakasının ihtiyaç duyduğu ilave su 160 km mesafeden yaklaşık 300 m pompajla Melen Çayı’ndan sağlanmaktadır. Suyun, barajda toplanamaması ve doğrudan Melen Çayı’ndan çekilmesi de İSKİ için önemli bir elektrik maliyeti oluşturuyor. Ayrıca kurak dönemlerde özellikle İstanbul’un Avrupa yakasına su temini güvenliği de riske giriyor” dedi.

DENİZ SUYU ÇÖZÜM OLUR MU?

Su krizi yaşanan birçok coğrafyada çözüm, deniz suyunun arıtılmasında aransa da deniz suyunu arıtmak oldukça maliyetli bir iş. Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derin Orhon, büyük ölçekli tesis kurarak 1 metreküp deniz suyunu içilebilir kıvama getirmenin 55-60 sente mal olacağını belirterek, “Şu anki kurla hesaplarsa 1 metreküp suyun maliyeti 15 lirayı aşacaktır. Ama yine de 100-200 bin metreküplük ufak ölçekli deniz suyu arıtma tesisi kurulmalı. O tecrübeyi kazanmalıyız. Maliyete rağmen deniz suyunu arıtmak kentin sigortası olacaktır” dedi.

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Haber Kaynağı: Milliyet