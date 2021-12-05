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Gündem İstanbul 2 No'lu Baro'dan, baronlara tepki!
Gündem

İstanbul 2 No'lu Baro'dan, baronlara tepki!

İstanbul 2 No'lu Baro delegesi Satılmış Şahin, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, barolara, "Sizden adalet beklemiyoruz." diye seslendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 22:51:00 - 2021-12-05 22:52:57

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul 2 No'lu Baro delegesi Satılmış Şahin, Türkiye Barolar Birliği’nin 36. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Barolara tepki gösteren Şahin, “Sizden adalet beklemiyoruz” dedi. Şahin'in konuşmasını hazmedeyen baro delegeleri, konuşması esnasında salonu saygısızca terketti.

'Bölücülük yapan sizsiniz'

"Bize ölü doğdu dediniz ama sizler ölümden kaçıyorsunuz." diyen Şahin, "Siz bize bunan sonra neden ayrıldı demeyin. Bölücülük yapan da ötekileştiren de sizsiniz.” ifadelerini kullandı.

Salondaki diğer barolara, “Sizden adalet beklemiyoruz." diye seslenen Şahin, şöyle devam etti:

"Sizden adalet beklemek Güney Kore liderinden demokrasi beklemekten daha zor. Az önce ne tiranlığımızı koydunuz ne meşru olmadığımızı koydunuz.

Ne oldu yani? Hangi barodan küçüğüz? 2 bin 500 kişiyiz. Yarın belki 5 bin 10 bin olacağız. O zaman ne diyeceksiniz siz bize. Belki bundan sonraki seçimde kendi birliğimizi de kuracağız. Adı da Fatih Sultan Mehmet olacak."

Satılmış Şahin'in konuşmasını hazmedemeyen delegelrin bir bölümü salonu terketti.

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