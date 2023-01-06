İştahı bıçak gibi kestiği kanıtlandı! Duyan şaştı kaldı: Sadece 2 damlası yetiyor! Kuru, taze rezene çayı nasıl yapılır

Sadece 2 damlayla hem zayıflamak hem de sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmak ister misiniz? Sadece iki damlasıyla bile muhteşem etkiler sunan bu şifa deposu bitkinin faydalarına çok şaşıracaksınız. C vitamini bakımından zengin olan rezene çayı, cilt dokusunu yeniler ve kolajen yapının oluşmasını sağlayarak cildi canlandırır. Bağırsakların yenilenmesinde etkili olan rezene tohumu yağının sadece 2 damlası bile kilo verdirmeye yetiyor. Peki, rezene tohumu yağının faydaları nelerdir? Rezene tohumu yağı nasıl kullanılır? Rezene tohumu çayı nasıl hazırlanır? İşte doğadan gelen şifa…

REZENE

Tarçın çayı kabuk ya da toz tarçın kullanılarak yapılabilir. Çay hazırlanırken kabuklarından yapılması içindeki öz yağlardan da faydalanmayı sağlar. Kokusu biraz tatsız gibi olsa da rezene çayının faydaları oldukça fazladır. İçeriğindeki A ve B kompleksi, C ve D vitaminleriyle antioksidanlar açısından zengin olan rezene çayı kış aylarında sık yakalanılan soğuk algınlığının belirtilerini bastırır ve vücuttaki bakterilere karşı savaşır. Ayrıca bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı sağlar. Kirli hava, akciğer hastalıklarını olumsuz etkiliyor. Rezene çayı, bağırsaklarınızda gaz oluşmasını engelleyip, sizi rahatlatır ve akciğerinize, sindiriminize yardımcı olur. İştahsızlık probleminize iyi gelir.

REZENE TOHUMU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Rezene tohumu yağını her sabah yemeklerden 15 dakika önce bir bardak ılık suyun içine 2 damla damlatarak tüketebilirsiniz. Bu süreçte diyet yapmanızda çok önemlidir. Diyet aşamasında karbonhidrat tüketiminin azaltmalı ve bolca hareket etmelisiniz.

METABOLİZMA HIZLANDIRICI ETKİYE SAHİP

Doğanın bizlere sunduğu armağanlar arasında yer alan esansiyel yağlar birçok sağlık sorununa yardımcı olabiliyor. Rezene tohumu yağı ise metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip. Rezene tohumu yağı, düzenli tüketildiğinde iştahı kontrol altına alıyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini yolunu koyuyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK SAĞLIYOR

Etkileri sadece kilo verdirmekle kısıtlı değil. Bunun yanı sıra iyi bir antioksidan kaynağıdır ve vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Sindirim sistemine de destek sağlayan rezene tohumu yağı, bağırsak problemlerinin de üstesinden gelir.

VÜCUDUN SU TUTMASININ DA ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUR

Metabolik güçlendirici olan bu yağ, vücuttaki yağların parçalanmasına destek olur. Düzenli tüketildiğinde idrara çıkma isteğini artırır. Bu sayede vücudun su tutmasının da önüne geçilmiş olur.

REZENE TOHUMU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Her sabah yemeklerden 15 dakika önce bir bardak ılık suyun içine 2 damla damlatın ve suyu için. Bu süreçte diyetiniz de önem taşıyor. Sadece rezene yağıyla kilo vermeniz zor olabilir. Diyet aşamasında karbonhidrat alımını azaltmalı ve bolca hareket etmelisiniz. Her şeyden önce yapmanız gereken şey ise rezene yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

REZENE TOHUMU YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Diğer..

-Rezene tohumu yağı metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunur.

-Rezene (raziyane) tohumu yağı, düzenli tüketilmeye başlandığında iştahı kesiyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini kolaylaştırıyor.

-İyi bir antioksidan kaynağı olan rezene tohumu yağı vücuttaki serbest radikaller ile savaşıyor.

-Sindirim sistemine de destekleyen rezene tohumu yağı, bağırsak sorunlarının da üstesinden geliyor.

-Metabolizmayı güçlendiren rezene tohumu yağı, vücuttaki yağların parçalanmasına yardımcı oluyor.

-Düzenli tüketildiğinde idrara çıkma isteğini artıran rezene tohumu yağı bu sayede vücudun su tutmasının da önüne geçilmiş olur.

-Rezene tohumu yağının kaslar üzerinde sakinleştirici etkilere sahip olduğu ve ağız kokusu sorunlarını da ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir.

-Rezene tohumu yağı tansiyon düşürücü bir etkiye sahiptir.

-Kansızlık problemi yaşayan kişiler için içeriğindeki bol miktarda demir bulunduran rezene tohumu yağı önerilmektedir.

-Ödem atıcı olan rezene tohumu yağı mide rahatsızlıkları için iyileştirici etkilere sahiptir.

-Hafızayı güçlendirici bir özelliği bulunan rezene tohumu yağı beyin ve sinir sistemin için etkin rol oynar.

-Saç bakımı ve cilt tedavilerinde kullanımı oldukça yaygın olan rezene yağı ile harika saç ve cilt maskeleri hazırlamanız mümkün.

REZENE TOHUMU YAĞI ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Rezene çayını hazırlamak için yalnızca 2 çay kaşığı rezene tohumu ve 1 su bardağı su yeterlidir. İlk olarak, rezene tohumlarını güzelce ezin ardından da kaynamış suya rezene tohumlarını ilave edin. Fincanın üzerini kapatın sonrasında da 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz.

Kuru rezene ne işe yarar?



Kurutulmuş rezene yaprakları ve tohumları, en yaygın tüketim olarak rezene çayı yapımında kullanılıyor. Baharat veya tatlandırıcı amacıyla yemeklerde ve tatlılarda kullanılabilmekle birlikte, et ve sebzelerin marinasyon işlemi için de tercih ediliyor.

Taze rezene otu nasıl tüketilir?

Rezenenin kök ve gövdesi, tazeyken doğranarak yaprakları ile birlikte yemeklerde ve salatalarda kullanılabiliyor. Bitkinin bu kısımları zeytinyağlılarda yardımcı malzeme olarak kullanılabildiği gibi, doğrudan rezene yemeği şeklinde de hazırlanabiliyor.

Emzirme rezene çayı: Rezene tohumlarındaki anetol bileşiği, ayrıca anne sütünü artırıcı doğal galaktogog özelliklere sahiptir. Östrojen hormonunu taklit eden bu özellik, anne sütünü artırması nedeniyle emziren anneler için değerli kabul edilir.

Rezene çayı nasıl yapılır? Tarif 2.

Rezene çayını demlemek için 2 çay kaşığı ezilmiş ya da öğütülmüş rezene tohumu ve 1 bardak su kafidir. Kaynayan suya öğütülmüş rezene tohumları eklenmelidir. Yaklaşık 5 dakika kadar çayın demlenmesi beklenmelidir. Çay demini aldıktan sonra servis edilir.

Bebeklerde Rezene Çayının Faydaları Nelerdir?

Bebeklerde görülen en büyük problemlerden birisi gaz sancılarıdır. Bu gaz sancılarının kolik ağrılara dönüşmesi durumunda bebekler ile beraber anneler büyük sıkıntı yaşamaktadır. Rezene çayının bu anlamda büyük faydası bulunur. Bebeklere olan faydası bebeklerde oluşan gaz sancılarının ve ağrılarının azaltmasıdır.

Bebeklerin Rezene Çayı İçmesinin Zararları Var mıdır?

Bebeklerde rezene çayı kullanımında bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. İlk olarak rezene çayı kullanmadan önce doktora danışmak ve gerekli miktarda kullanmak oldukça önemlidir. Bebeklerde rezene çayının faydalarının yanı sıra bazı zararları da bulunmaktadır. Rezene çayının zararları şunlar olmaktadır:

- Epilepsi hastası olan bebek ve çocuklarda kullanılmamalıdır. Çünkü rezene çayı bu hastalığı tetikleyebilmektedir.

- Hamilelik döneminde rezene çayını kullanmak bebeklere zarar verebilir.

,- Rezene çayının bebeklerde alerjik reaksiyon oluşturma ihtimali vardır.