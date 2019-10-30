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Ekonomi

İşsizlikle etkin mücadele için esnek çalışma şart

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “İşsizlik sorunuyla etkin ve sürdürülebilir mücadele için esnek çalışma modelleri yaygın uygulanmalı” önerisinde bulunarak Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) ‘3 yılda 3,2 milyon kişiye istihdam oluşturulması ve işsizliğin yüzde 9,8’e düşürülmesi’ hedeflerine kolayca ulaşılacağını belirtti.

2019-10-30 11:16:00 -
İşsizlikle etkin mücadele için esnek çalışma şart

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’dan “İşsizlik sorunuyla etkin ve sürdürülebilir mücadele için esnek çalışma modelleri yaygın uygulanmalı” önerisi geldi.

Bu modeller sayesinde Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP)3 yılda 3,2 milyon kişiye istihdam oluşturulması ve işsizliğin yüzde 9,8’e düşürülmesi’ hedeflerine kolayca ulaşılacağını aktaran Akkol, “Kadınların, gençlerin, engellilerin istihdama katılımlarının artırılması; işe ilk girişin kolaylaştırılması bakımından güvenceli esneklik yöntemlerinden en iyi şekilde yararlanılmalıdır” dedi.

Akkol, esnek çalışma uygulamalarının iş-özel yaşam dengesinin kurulmasına katkı sağladığının; özellikle ekonomik dalgalanma dönemlerinde işçi ve işveren açısından üretim ile istihdamın sürekliliğini kolaylaştırdığının altını çizdi.

Akkol, ayrıca mevcut uygulamada 2 ay olan deneme süresinin bireysel iş sözleşmeleriyle 6 ay; toplu iş sözleşmeleriyle en az 12 ay olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

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