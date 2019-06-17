0553 313 94 23

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:10
İşsizlik rakamları açıklandı

İşsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı mart ayına ait İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artış ile yüzde 16,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,5 puanlık artış ile yüzde 25,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 4 puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.


İstihdam oranı yüzde 45,4 oldu


İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 704 bin kişi azalarak 27 milyon 795 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 45,4 oldu.


Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 5,5’i inşaat, yüzde 57,4’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 1,8 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişim göstermedi.


İşgücüne katılma oranı yüzde 52,9 olarak gerçekleşti


İşgücü 2019 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ileyüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 71,7, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 34,4 olarak gerçekleşti.


Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 33,9 olarak gerçekleşti


Mart 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 23,1 oldu.


Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 46,0, işsizlik oranı yüzde 13,7 oldu


Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 72 bin kişi artarak 28 milyon 146 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 46,0 oldu.


Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 13,7 oldu.


Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 5 bin, inşaat sektöründe 53 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 94 bin, hizmet sektöründe 37 bin kişi arttı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
    1. Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    2. ASKİ’den tabelalı uyarı
    3. "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu"
    4. Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini..
    5. ÖTV’de son fırsat
    6. Ormanın yüzüğü: Delikli Kaya Şelalesi
    7. Ege Denizi'nde iş birliğinin..
    8. MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma..
    9. Adıyaman'da yeni bir böcek türü..
    10. Balık yağı kilo yapar mı? İşte, doğru..
    11. Erkekliği sıcak çarpmasın
    12. Siyanür içerek intihar eden..
    13. Mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı
    14. Kambiyo müjdesi
    15. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    16. Bakanlıktan kan nakli için yeni adım
    17. İşsizlik rakamları açıklandı!
    18. Adana’da PKK operasyonu: 30 gözaltı
    19. Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve..
    20. Türk ve Suriyeli ressamlardan resim..
    21. Tıbbi aromatik bitki..
    22. 3.derecede yanığı olan hasta ambulans..
    23. İş gücü istatistikleri (1)
    24. İmam hatiplilik sınıflara hapsedilemez
    25. Cüneyt Özdemir'den Küçükkaya’ya sert..
    26. Ankara polisi ’avcıları’ avladı
    27. Altıntaş’ta tarım alanlarında kapsamlı..
    28. İsrail güçleri 22 Filistinliyi..
    29. Kırşehir Belediyespor’u Ercüment..
    30. Telefon hırsızı güvenlik kamerasına..
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz