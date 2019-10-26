İşsizlik parası kıdem ihbar tazminatı nasıl alınır? İşten çıkış kodları işsizlik maaşı

Çalışanlar işten çıkarsa ya da işyerinden işveren tarafından çıkarılırsa kıdem tazminatını, ihbar tazminatını ve işsizlik parasının nasıl alınacağını merak ediyor. Sağlık nedeniyle işten ayrılma işsizlik maaşı, anlaşmalı işten ayrılma işsizlik maaşı, kıdem tazminatı hesaplama, işten çıkış kodları işsizlik maaşı bu haberimizde bulabilirsiniz. İşsizlik parası kıdem ihbar tazminatı nasıl alınır? İşten çıkış kodlarına göre, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı nasıl alınır? sorusuna ilişkin haberin detayları.

Kendi isteği dışında işten çıkarılan çalışana, çalıştığı her bir yıl için bir maaş kadar ödenen tazminata kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatı almak için çalışanın o iş yerinde bir yıl çalışma süresini tamamlamış olması gerekmektedir. Bunun yanında diğer önemli kriter çalışanın kendi isteği dışında işten çıkarılması, evlenme sebebi ile ayrılması ve yahut vefat etmesidir. Bunun dışında, istifa ederek işten ayrılan çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için; erkeklerde askere gitmesi, kadınlarda ise evlilik sonrası geçen bir yıl içinde işten ayrılması gerekmektedir. Keyfi olarak işten ayrılan çalışanın bazı durumlar haricinde kıdem tazminatı alması mümkün değildir.

İhbar tazminatı nasıl alınır?

İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır. Bu durum tam tersi için de geçerlidir. Yani işçi kanununda belirtilen süreler dahilinde haber vermeden işin bırakılması durumunda işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır. İhbar tazminatında amaç, çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır.

İşten çıkış kodları ile kim kıdem, ihbar tazminatı ve işsizlik parası alır?

Kimler hangi durumlarda kıdem tazminatı alır?

İşçinin istifa etmesi ya da işi bırakması durumunda tazminat alabileceği sebepler:

– İşyerindeki ağır çalışma şartları nedeniyle sağlığının bozulması.

– İşyerinden zorla istifaya zorlanması halleri(mobbing, psikolojik şiddet) bu durumun belgelenmesi önemlidir.

– İşçinin ücretinin kanun hükümleri ya da sözleşmede yazılan şartlara göre ödenmemesi.

– İşcinin aldığı ücret dışında sosyal yardım alacaklarının(ikramiye, prim, yakacak yardımı, giysi yardım, fazla mesai, hafta tatili) ödenmemesi

– İşçinin sigortasının işveren tarafından geç ve eksik bildirilmesi.

-İşçini haberi olmaksızın işveren tarafında SGK'da giriş-çıkışı yapılması.

– İşçi, dini bayramlar ve resmi tatillerde çalıştırıldığı hallerde ücreti ödenmiyorsa.

– İşverenin yıllık izinleri tam olarak kullandırmaması.

– İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler.

– Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle ayrılması

– Belirli ya da belirsiz iş sözleşmesiyle çalışan işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması.

-Ayrıca meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazeteciler istifa etseler dahi kıdem tazminatı alabilir.

İşsizlik maaşını kimler alır?

- 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesinde belirtilen bildirim önellerine uygun olarak iş sözleşmesi işveren tarafından sona erdirilmiş olanlar.

- Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 4857 sayılı İş Kanununu 24. maddesinin ahlak ve iyi niyet kuralları, zorlayıcı nedenler ve sağlık nedenleriyle sigortalı tarafından feshedilmiş olanlar.

- İş Sözleşmesi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin sağlık ve zorlayıcı nedenlerle işveren tarafından feshedilmiş olanlar.

- İş Sözleşmesinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak.

- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak.

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün ödeme yapılır.